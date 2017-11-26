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Tff 1. Lig: Gazişehir Gaziantep: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2

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Tff 1. Lig: Gazişehir Gaziantep: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2
TFF 1. Ligin 13. haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Erzurum BB'yi konuk etti.

TFF 1. Ligin 13. haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Erzurum BB'yi konuk etti. Maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

16. dakikada Sinan'ın sağ çaprazdan pasını, Webo bekletmeden kaleye gönderdi. Top, kaleci Kaya'da kaldı.

24. dakikada ev sahibi takımın kalesinin önünde karambolde kalan topu önünde bulan Lokman bekletmeden vurdu. Bu sırada kale önünde bulunan Erhan'ın topuk vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

31. dakikada Rodriguez'in pasıyla kale önünde topla buluşan Webo, Tolga'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem bu oyuncuyu sarı kartla cezalandırıp penaltı noktasını gösterdi.

32. dakikada penaltı atışını kullanan Muhammet, kalecinin solundan topu ağlarla buluşturdu. 1-1

45. dakikada Scuk'un pasında topla buluşan Gökhan Karadeniz'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

80. dakikada sağ kanattan yapılan ortada topla buluşan Webo'nun sert şutunda top ağlarla buluştu. 2-2

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Cemal Bingül xx, Gökmen Olgaç xx

Gazişehir Gaziantep: Stackhowıak xx, Murat Ceylan xx, Muhammet xx, Akakpo xx, Yasin xx (Muhammet Himmet dk. 70 x), Webo xx, Gökhan Alsan xx, Mehmet xx, Rodriguez xx (Kabasale dk. 70 x), Okan xx (Özgür Can dk. 62 x), Sinan xx

Yedekler: Necati, Yusuf, Mustafa, Ali, Özgür

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kaya xx, Tolga xx, Trtovac xx, Ghislain xx, Lokman xx, Scuk xx, Taylan xx, Gökhan Karadeniz xx (Abdulkadir dk. 89 ?), Murat Gürbüzerol xx (Burhan dk. 77 x), Erhan xx, Hamza xx (Mert Nobre dk. 81 x)

Yedekler: Hakan, Mehmet Ozan, Kubilay, Muammer, Haris

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Muhammet (dk. 32), Webo (dk. 80) (Gazişehir Gaziantep), Erhan (dk. 24) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Yasin (Gazişehir Gaziantep), Gökhan Karadeniz, Tolga, Hamza, Lokman (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

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