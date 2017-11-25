TFF 1. Lig'in 13. haftasında Akın Çorap Giresunspor sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
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Tff 1. Lig: Giresunspor: 0 - Mke Ankaragücü: 0 (İlk Yarı Sonucu)
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Tff 1. Lig: Giresunspor: 0 - Mke Ankaragücü: 0 (İlk Yarı Sonucu)TFF 1. Lig'in 13. haftasında Akın Çorap Giresunspor sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor.
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