Tff 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Boluspor: 0

İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 15. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştığı Boluspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
5. dakikada Gudido Koçer'in sol kanattan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta kaleci Okan, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
37. dakikada sol kanatta topla buluşan Guido'nun içeri çevirdiği topa Poepon'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
60. dakikada Ali Dere'nin ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.
62. dakikada sol taraftan yaptığı ortada ceza sahası içinde Sefa'nın kafa vuruşunda top kale üzerinden dışarı gitti.
67. dakikada Cajic'in ceza sahası içi sağ tarafından vurduğu topta kaleci Gökhan'dan dönen meşin yuvarlağı Ali ağlara gönderdi. 1-0
78. dakikada orta sahada Guido Kocer'in Zeki'ye arkadan yaptığı müdahale sonucunda karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, Guido'ya kırmızı kart gösterdi.
84. dakikada sol taraftan yapılan ortada arka direkte Akabueze'nin yaptığı kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Deniz Turgut xx, Hüsnü Emre Çelimli xx
İstanbulspor: Okan xx, Mehmet Zeki Çelik xx, Yalçın Kılınç xx, Kubilay Aktaş xx, Oğuzhan Berber xx, Aldin Cajic xx (Şaban dk. 85 ?), Onur Ergün xx, Onur Kolay xx, Ali Dere xx, Zafer Şensoy xx (Muhsin dk. 80 ?), İbrahim Yılmaz xx
Yedekler: Umut, Nascimento, Eslem, Muhammed, Halil, Sabit, Bougouhi
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Alim xx, Furkan x, Pedro Franco x, Cengiz xx, İshak xx, Sefa Yılmaz x (Yusuf Emre dk. 73 x), Andre Santos x (İrfan dk. 62 x), Akabueze x (Melih dk. 82 ?), Guido Koçer x, Poepon x
Yedekler: Ertuğrul, Diarra, Caner, Göksu, Mustafa, Özgür, Furkan
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Gol: Ali (dk. 67) (İstanbulspor)
Kırmızı kart: Guido Kocer (dk. 78) (Boluspor)
Sarı kartlar: Zafer Şensoy (İstanbulspor), Pedro Franco (Boluspor)
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