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Tff 1. Lig’in Penaltı Canavarı Samsunspor’da

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Tff 1. Lig’in Penaltı Canavarı Samsunspor’da
SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor'un kalecisi Furkan Köse, bu sezon takımının aleyhine verilen 2 penaltıyı da kurtararak toplamda 4 puanın...

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor'un kalecisi Furkan Köse, bu sezon takımının aleyhine verilen 2 penaltıyı da kurtararak toplamda 4 puanın kazanılmasına etki etti.

Samsunspor, ligde geride kalan 14 haftada topladığı 15 puanla 15. sırada yer alıyor. Bu maçlarda 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, 12 gol atarken, kalesinde ise 17 gol gördü. Bu karşılaşmaların tamamında 90 dakika forma giyen kaleci Furkan Yılmaz, bin 260 dakikada 17 gol yedi. Kaleci Furkan, 4 maçta ise kalesini gole kapadı.

Samsunspor'un 2017–2018 sezonunda şimdiye kadar oynadığı 14 karşılaşmada aleyhine 2 kez penaltı kararı verildi. Ligin 2. haftasında Manisaspor deplasmanında takımı 1–0 öndeyken Hakem Abdülkadir Bitigen, 83. dakikada beyaz noktayı gösterdi. Kaleci Furkan Köse, Mustafa Sevgi'nin kullandığı penaltı vuruşunu kurtararak, Samsun ekibine 3 puan kazandırdı. Ligin 12. haftasında İstanbulspor deplasmanında ise bu kez de hakem Çağatay Şahan kırmızı-beyazlı takım aleyhine beyaz noktayı gösterdi. Furkan, 49. dakikada topun başına geçen Muhsin Yıldırım'ın penaltısını da kurtardı. Genç kaleci, böylece 1-1 biten karşılaşmanın ardından takımına 1 puan kazandırmış oldu. 24 yaşındaki futbolcu, 2 maçta 2 penaltı kurtararak, 4 puanın takımının hanesine katılmasına doğrudan etki etti.

Furkan Köse, son oynanan Eskişehirspor karşılaşmasında ise kalesinde 4 gol gördü.

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