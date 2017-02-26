Tff 2. Lig

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Tokatspor, sahasında Kayseri Erciyespor'u 3-1 mağlup etti.
Stat: Gaziosmanpaşa
Hakemler: Tolga Kadaz xx, Kürşathan Akın xx, Hüseyin Kıvanç Durmaz xx
Tokatspor: Atacan x, Serkan xx, Gökalp xx, Turgut Selim xx, Semih xx, Tolgahan xx, Hakan x (Çağlayan dk. 32 xx), Samet xx (Haluk dk. 38 x), Serdar xx, Ekrem xxx, Emrah xxx (Ozan dk. 80 ?)
Kayseri Erciyespor: Osman x, Mehmet xx, Bilal xx, Cüneyt xx, Halil xx, Muhammed Yasin xx, Turgay xx (Burak dk. 83 ?), Furkan xx, Batuhan xx, Ahmet xx, Seyfettin xx (Serkan dk. 62 xx)
Goller: Ekrem (dk. 3), Emrah (dk. 78), Serdar (dk. 90+2 pen.) (Tokatspor) Furkan (dk. 74) (Kayseri Erciyespor)
Sarı kartlar: Tolgahan Ozan (Tokatspor) Cüneyt, Muhammed, Ahmet (Kayseri Erciyespor)
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