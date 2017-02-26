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Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Tokatspor, sahasında Kayseri Erciyespor'u 3-1 mağlup etti.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Tokatspor, sahasında Kayseri Erciyespor'u 3-1 mağlup etti.

Stat: Gaziosmanpaşa

Hakemler: Tolga Kadaz xx, Kürşathan Akın xx, Hüseyin Kıvanç Durmaz xx

Tokatspor: Atacan x, Serkan xx, Gökalp xx, Turgut Selim xx, Semih xx, Tolgahan xx, Hakan x (Çağlayan dk. 32 xx), Samet xx (Haluk dk. 38 x), Serdar xx, Ekrem xxx, Emrah xxx (Ozan dk. 80 ?)

Kayseri Erciyespor: Osman x, Mehmet xx, Bilal xx, Cüneyt xx, Halil xx, Muhammed Yasin xx, Turgay xx (Burak dk. 83 ?), Furkan xx, Batuhan xx, Ahmet xx, Seyfettin xx (Serkan dk. 62 xx)

Goller: Ekrem (dk. 3), Emrah (dk. 78), Serdar (dk. 90+2 pen.) (Tokatspor) Furkan (dk. 74) (Kayseri Erciyespor)

Sarı kartlar: Tolgahan Ozan (Tokatspor) Cüneyt, Muhammed, Ahmet (Kayseri Erciyespor)

Tff 2. Lig

Tff 2. Lig

Tff 2. Lig

Tff 2. Lig

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