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Tff 2. Lig: Altay: 1 - Pendikspor: 2

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Tff 2. Lig: Altay: 1 - Pendikspor: 2
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 16. haftasında Altay, sahasında ağırladığı Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 16. haftasında Altay, sahasında ağırladığı Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu.

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Gökçen Öztürk xx, Gürcan Dönmez xx, Hasan Erdoğan xx

Altay: Egemen x, Necdet xx, Ulaş x, Murat Türkkan x, Serkan xx, Maksut x (Doğan dk. 68 x), Muharrem Ozan x, Ferhat xx, Atakan x (Fatih dk. 46 x), Ozan xx (İbrahim Akın dk. 59 x), Furkan xx

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Pendikspor: Emre Aydın xx, Fatih xx, Yaser xxx (Taha dk. 90+1 ?), Mehmet Alaeddinoğlu xxx (Yasin Görkem dk. 75 xx), Ramiz xx, Zeki xx, Erdinç xx, Aytaç xxx, Emre Okur xx, Azad xx, Onur xxx

Teknik Direktör: Serhat Güller

Goller: Yaser (dk. 7 pen. ve 64) (Pendikspor), Furkan (dk. 44) (Altay)

Sarı kartlar: Atakan (Altay), Aytaç, Azad, Ramiz (Pendikspor)

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