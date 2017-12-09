Tff 2. Lig: Altay: 1 - Pendikspor: 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 16. haftasında Altay, sahasında ağırladığı Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Gökçen Öztürk xx, Gürcan Dönmez xx, Hasan Erdoğan xx
Altay: Egemen x, Necdet xx, Ulaş x, Murat Türkkan x, Serkan xx, Maksut x (Doğan dk. 68 x), Muharrem Ozan x, Ferhat xx, Atakan x (Fatih dk. 46 x), Ozan xx (İbrahim Akın dk. 59 x), Furkan xx
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Pendikspor: Emre Aydın xx, Fatih xx, Yaser xxx (Taha dk. 90+1 ?), Mehmet Alaeddinoğlu xxx (Yasin Görkem dk. 75 xx), Ramiz xx, Zeki xx, Erdinç xx, Aytaç xxx, Emre Okur xx, Azad xx, Onur xxx
Teknik Direktör: Serhat Güller
Goller: Yaser (dk. 7 pen. ve 64) (Pendikspor), Furkan (dk. 44) (Altay)
Sarı kartlar: Atakan (Altay), Aytaç, Azad, Ramiz (Pendikspor)
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