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Tff 2.lig: Gümüşhanespor: 1 - Şanlıurfaspor: 0 (Maç Sonucu)

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Tff 2.lig: Gümüşhanespor: 1 - Şanlıurfaspor: 0 (Maç Sonucu)
TFF 2.lig, Beyaz Grupta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 2.lig, Beyaz Grupta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar:

11.dakikada hızlı gelişen konuk ekip atağında Artun'un ara pasıyla ceza sahasında bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Feridun'un açısını iyi kapatan kaleci Hasan Hüseyin mutlak bir golü önledi.

16.dakikada sol kanattan gelişen Gümüşhanespor atağında Musa Sinan'ın ceza sahasına yayına ortasında topla buluşan Dilaver Güçlü'nün sert ve düzgün vuruşunda meşin

yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

19.dakikada konuk ekip yine hızlı bir atakla gole çok yaklaştı. Artun'un uzun pasıyla bir anda defansın arkasına sarkan Feridun, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Hasan Hüseyin, iyi bir zamanlamayla rakibine gol şansı vermedi.

65.dakikada sol kanattan gelişen Şanlıurfaspor atağında tola son buluşan Feridun'un sert vuruşu az farkla üstten auta gitti.

72.dakikada gelişen konuk ekip atağında Artun'un kafayla indirdiği topu ceza sahası yayı üzerinde kontrol eden Oğuzhan'ın sert vuruşu üstten auta gitti.

90.dakikada Gümüşhanespor ceza sahasında oluşan karambolde ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan İzzet'in vuruşu az farkla auta çıktı.

90+1.dakikada ev sahibi Gümüşhanespor'un organize atağında Onur Okan'ın ceza sahasına ortasına iyi yükselen Furkan Yaman, güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Stad: Yeni Şehir

Hakemler: Alper Çetin xx, Vural Gül xx, Kemal Elmas xx

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay xx, Recep Yılmaz xx, Musa Sinan Yılmazer xx, Serhat Mermer xx, Kağan Söylemezgiller xx, Yiğitcan Gölboyu xx, Mehmet Cansın Çiçek xx, Ramazan Işık xx, Melih Gökçek xx (Furkan Yaman dk.84 xx), Dilaver Güçlü xx (Mehmet Menderes Önkuzu dk.88 ?), Berk İsmail Ünsal xx, (Onur Okan dk.70 xx)

Yedekler: Melih Ağa, Oktay Delibalta, Taner Koç, Muharrem Doğan

Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım

Şanlıurfaspor: Ömer Kahveci xx, Şaban Özel xx, Oğuzhan Türk xx, Artun Akçakın xx (Abdulkadir Akyıldız dk.88 ?), Hüseyin Kala xx (Emir Can Sayar dk.70 xx), Mehmet Taşçı xx, Feridun Kıroğlu xx, Halil Köçer xx (Talha Yazgan dk.75 xx), Muhammed Gönülaçar xx, İzzet Yıldırım xx, Bahadır Öztürk xx

Yedekler: İbrahim Demir, Nuri Terliksiz, Okan Şahingöz, Erhan Yılmaz

Teknik Direktör: Ferudun Şaban Yardın

Goller: Furkan Yaman (Dk.90) (Gümüşhanespor)

Sarı Kartlar: Recep Yılmaz, Onur Okan (Gümüşhanespor), Oğuzhan Türk (Şanlıurfaspor)

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