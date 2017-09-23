Tff 2. Lig: Hatayspor: 3 - Tokatspor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Hatayspor, Tokatspor'u ağırladı. Müsabaka bordo-beyazlı ekibin 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mehmet Vargün xx, Serdar İla xx
Hatayspor: Akın xx, Hamza xx, Selahattin , Selim xx, Yılmaz xx (Mithat dk. 82 ?), Mesut xx, Taha (Mehmet Albayrak dk. 76 x), Sadi xx, Volkan xxx, Serkan xxx, Caner xxx
Tokatspoor: Vedat xx, Ömercan xx, Yaşar x, Ercüment x, Ali x, Alperen x, Enes x (Burak dk. 70 x), Emre x (Emin dk. 70 x), Mehmet x, İsmet x, Hakan x
Goller: Taha (dk. 30 ve 60) (Hatayspor), Yılmaz (dk. 65) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Serkan (Hatayspor), Ercüment, Alperen (Tokatspor)
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