Tff 2. Lig: İnegölspor: 1 - Etimesgut Belediye: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta İnegölspor, evinde ağırladığı Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 4. hafta müsabakasında İnegölspor evinde Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı.
Stat: İnegöl İlçe
Hakemler: Tolga Sancak xx, Fatih Karatağ xx, Arif Dilmeç xx
İnegölspor: Şener Özcan xx, Kemal Hastürk xx, İsa Akgöl xx, Bilal Özdemir xx, Emrah Dağ xx, Enes Ata xxx, Raif Demir xxx, Emirhan Aydoğan xx (Ali Sakal dk. 46 xx), Kenan Şahin xx, Anıl Şahin xxx, Barış Sinan Üstün xx (Cihan Yeşilırmak dk. 46 xx) (Okan Deniz dk. 69 xx)
Etimesgut Belediyespor: Osman Mert Göktepe xx, Sabri Turgut xx, Eser Yayla xxx, Yaşar Çetin xx (Gökhan Lale dk. 90 ?), Mikail Koçak xx, Erçin Ilgaz xx, Fatih Selimhan Solmaz xx, Ahmet Kaan Ergün xx, Rıdvan Sağlam xx (Caner Yılmaz dk. 80 xx), Nuh Aşkın xx, Mehmet Bektaş xx (Alaettin Tur dk. 67 xx)
Goller: Raif Demir (dk. 80) (İnegölspor), Eser Yayla (dk. 57 pen.) (Etimesgut Belediyespor)
Kırmızı Kart: Erçin Ilgaz (dk. 87) (Etimesgut Belediyespor)
Sarı Kartlar: Anıl Şahin, Bilal Özdemir (İnegölspor), Fatih Selimhan Solmaz (Erçin Ilgaz Etimesgut Belediyespor)
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