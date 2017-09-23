  • BIST 104.123
  • Altın 145,971
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 21 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 20 °C
  • Giresun 20 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 22 °C
  • Trabzon 22 °C

Tff 2. Lig: İnegölspor: 1 - Etimesgut Belediye: 1

» »
Tff 2. Lig: İnegölspor: 1 - Etimesgut Belediye: 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta İnegölspor, evinde ağırladığı Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta İnegölspor, evinde ağırladığı Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 4. hafta müsabakasında İnegölspor evinde Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı.

Stat: İnegöl İlçe

Hakemler: Tolga Sancak xx, Fatih Karatağ xx, Arif Dilmeç xx

İnegölspor: Şener Özcan xx, Kemal Hastürk xx, İsa Akgöl xx, Bilal Özdemir xx, Emrah Dağ xx, Enes Ata xxx, Raif Demir xxx, Emirhan Aydoğan xx (Ali Sakal dk. 46 xx), Kenan Şahin xx, Anıl Şahin xxx, Barış Sinan Üstün xx (Cihan Yeşilırmak dk. 46 xx) (Okan Deniz dk. 69 xx)

Etimesgut Belediyespor: Osman Mert Göktepe xx, Sabri Turgut xx, Eser Yayla xxx, Yaşar Çetin xx (Gökhan Lale dk. 90 ?), Mikail Koçak xx, Erçin Ilgaz xx, Fatih Selimhan Solmaz xx, Ahmet Kaan Ergün xx, Rıdvan Sağlam xx (Caner Yılmaz dk. 80 xx), Nuh Aşkın xx, Mehmet Bektaş xx (Alaettin Tur dk. 67 xx)

Goller: Raif Demir (dk. 80) (İnegölspor), Eser Yayla (dk. 57 pen.) (Etimesgut Belediyespor)

Kırmızı Kart: Erçin Ilgaz (dk. 87) (Etimesgut Belediyespor)

Sarı Kartlar: Anıl Şahin, Bilal Özdemir (İnegölspor), Fatih Selimhan Solmaz (Erçin Ilgaz Etimesgut Belediyespor)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Manisa Büyükşehir Belediyespor Evinde Güldü23 Eylül 2017 Cumartesi 19:23
  • Mesut Bakkal: “Kırılgan Bir Dönemde Çok Önemli Bir Galibiyet Aldık”23 Eylül 2017 Cumartesi 19:18
  • Süper Kupa, Ülker Stadyumu’na Getirildi23 Eylül 2017 Cumartesi 19:18
  • Tff 2. Lig: İnegölspor: 1 - Etimesgut Belediye: 123 Eylül 2017 Cumartesi 19:18
  • Bursaspor, Galatasaray Maçına Hazır23 Eylül 2017 Cumartesi 18:53
  • Tff 3. Lig: Çorum Belediyespor: 1 - Utaş Uşakspor: 123 Eylül 2017 Cumartesi 18:53
  • Tff 3. Lig23 Eylül 2017 Cumartesi 18:48
  • Tırmanış Yarışmasında Heyecan Dorukta23 Eylül 2017 Cumartesi 18:38
  • Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - M.başakşehir: 0 (Maç Sonucu)23 Eylül 2017 Cumartesi 18:38
  • Tff 3. Lig: Batman Petrolspor: 2 - Orhangazi Belediyespor: 023 Eylül 2017 Cumartesi 18:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti