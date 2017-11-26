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Tff 2. Lig Nazilli Belediyespor: 0 Hacettepe: 5

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Tff 2. Lig Nazilli Belediyespor: 0 Hacettepe: 5
TFF 2. Lig Beyaz grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor sahasında konuk ettiği Hacettepe'ye 5-0 mağlup oldu.

TFF 2. Lig Beyaz grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor sahasında konuk ettiği Hacettepe'ye 5-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar:

Dk.5; Mahmut'un ara pasında topla buluşan Burak'ın müsait pozisyondaki Soner'e aktardığı topa gelişine sert vurduğu şutunda kaleci Evren'in tokatladığı top direğe çarparak taca çıktı.

Dk.15; Burak'ın sağ kanattan açtığı ortasında defansın arasına uçarak topa vuran Hüseyin'in kafa şutunda meşin yuvarlak kaleci Evren'in bakışları arasında direği sıyırarak auta çıktı.

Dk.16; Organize atak geliştiren Nazilli ekibinde Serkan'ın ara pasında ceza yayı üstünde topla buluşan Fatih Üge'nin sert şutunda kaleci Übeyd'in sağından geçen top auta çıktı.

Dk.29; Noyan'ın sağ kanattan açtığı ortasında ceza yayında Burak'ın indirdiği topa Nazilli defansında zorlanarak vuran Mahmut'un şutunda top üstten auta çıktı.

Dk.33; Alaaddin'in sağ kanattan açtığı ortasında Nazilli defasında yükselerek müdahale eden Bora'nın elle topa temas ettiğini yan hakemin belirtmesi üzerine maçın orta hakemi penaltı noktasını gösterdi. Meşin yuvarlağın başına gelen Soner, kaleci Evren ile topu farklı köşelere gönderdi: 0-1.

Dk.36; Burhan'ın sol kanattan rakip ceza alanına sokularak yerden açtığı ortasında topla buluşan Fatih Üge'nin kontrol edip vurduğu şutu kaleci Übeyd güçlükle iki hamlede kurtardı.

Dk.61; Hızlı gelişen Hacettepe atağında topa Nazilli ceza yayında buluşan Hüseyin'in sert şutunu kaleci Evren iki hamlede güçlükle kontrol etti.

Dk.62; Mahmut-Hüseyin ikilisinin duvar paslarıyla girdiği Nazilli ceza alanı içinde topla buluşarak sert vuran Burak'ın şutu kaleci Evren'in bakışları arasında sağından ağlarla buluştu: 0-2.

Dk.71; Alaaddin'in sağ kanattan açtığı ortasında Nazilli defansına sokulan Mahmut'un gelen topa sert vurduğu şutunda top kaleci Evren'in uzandığı köşeden ağlarla buluştu: 0-3.

Dk.74; Kadir Arı'nın 30 metreden vurduğu sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Evren'in uzandığı köşeden direk dibinden ağlarla buluştu: 0-4.

Dk.87; Nazilli savunmasını zamansız yakalayan Hacettepe ekibinde Mehmet Tuğrul'un sol kanattan açtığı pasında rakip ceza alanında topla buluşan Soner'in sert şutunda meşin yuvarlak ile kaleci farklı köşelere gitti: 0-5.

Stad: Nazilli İlçe

Hakemler: Turgut Doman *, Nurettin Taşkesen *, Ömer Lütfü Aydın **

Nazilli Belediyespor: Evren *, Bora *, Fatih *, Burhan **, İlker *, Mert Er *, Mehmet Feyzi * (Dk.58 Mert Çapar **), Gökhan ** (Dk.72 Tayfur Emre *), Ayhan Tuna **, Emre Balak *, Serkan ** (Dk.46 Nurettin *)

Hacettepespor: Übeyd ***, Berat **, Rahmi Can ***, Hüseyin ****, Burak *** (Dk.77 Mehmet Tuğrul **), Noyan ** (Dk.64 Berat Ayberk **), Soner ***, Kadir ***, Alaaddin ****, Fethi **, Mahmut **** (Dk.81 Kaan **)

Goller: Dk.33 (P)-Dk.87 Soner, Dk.62 Burak, Dk.71 Mahmut, Dk.74 Kadir (Hacettepespor)

Sarı kart: Halil Zeybek, Emre Balak (Nazilli Belediyespor) - Rahmi Can (Hacettepespor)

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