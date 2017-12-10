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Tff 2. Lig: Niğde Belediyespor-kahramanmaraşspor:1-1

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Tff 2. Lig: Niğde Belediyespor-kahramanmaraşspor:1-1
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Niğde Belediyespor, sahasında konuk ettiği Kahramanmaraşspor ile berabere kaldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Niğde Belediyespor, sahasında konuk ettiği Kahramanmaraşspor ile berabere kaldı.

Stat: Niğde 5 Şubat

Hakem: İlker Yasin Avcı xx, Armağan Çekinmez xx, Aykut Onar xx

Niğde Belediyespor: Metin Uçar xx,Tolga Çavdar xx (DK 76 Osman x), Mehmet Gürkan Öztürk xx (DK 71 Oktay Pop x), Uğur Ayhan xx, Emre Öztürk xx, Hakan Çevik xx, Tunç Murat Behram xx (DK 65 Ömer Yıldız x), Volkan Özcan xx, Sefa Aksoy xx, Eren Tokat xx, Taner Yılmaz xx

Kahramanmaraşspor: Mesut Balkan xx, Bilal Hallaçlar xx, Evren Kilarci xx, Serbay Yağız xx, Ramazan Kahya xx, Timur Bayram Özgöz xx (DK 76 Yusuf Emre x), Devrim Taşkaya xx (DK 88 Aytürk x), Burak Saban xx, Yakup Ramazan Zorlu xx (DK 56 Aydın x), Ethem Ercan Pülgir xx, Eser Akbaş xx

Goller: Hakan Çevik (dk 90) (Niğde Belediyespor) Timur Bayram Özgöz (dk 73) (Kahramanmaraşspor)

Sarı Kartlar: Eren Tokat, Hakan, Uğur Ayhan, Emre Öztürk, Sefa(Niğde Belediyespor), Ethem Ercan Pülgir (Kahramanmaraş)

Kırmızı Kart: dk 82 Ethem Ercan Pülgir (Kahramanmaraş)

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