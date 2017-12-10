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Tff 3. Lig

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Tff 3. Lig
TFF Spor Toto 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Pazarspor'a 4-0 yenildi.

TFF Spor Toto 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Pazarspor'a 4-0 yenildi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Serhad Ürkmez x, Sedat Etik x, Samet Özkul x

Van Büyükşehir Belediyespor: Onur Bilgin x, Ali Kuleli x, Emrah Tacir x, Mutlu İlengöz x, Haydar Deniz x (Melik Yeğin dk. 61 x), Aykut Emre Yakut x, Zafer Özden x, Temel Taşkın x, Tahir Kurtuluş x, Fahrettin Bıyıklı x (Volkan Pala dk. 80 x), Mehmet Fuat Gölbaşı x (Onur Bektaş dk. 68 x)

Yedekler: Furkan Haykır, Hifsullah İsmail Erdoğan, Zekeriya Çakırca

Teknik Direktör: Nevza Şipal

Pazarspor: Salih Şenbaş xx, Emrecan Afacanoğlu x, Önder Akdağ x (Oğuzhan Birben dk. 80 x), Sinan Uzun xx (Mete Karahan dk. 90x2 x), Turgan An xx, Mehmet Aytemiz xx (Cihad Ateş dk. 88 x), Muhammed Emin Balcılar x, Egemen Zengin, Altan Aksoy, Ufuk Buncukcu x, Taha Batuhan Kayıkçı x

Yedekler: Reşat Şen, Tugay Turhan, Kadir Yılmaz Çelik, Mert Çınar,

Teknik Direktör: Alaaddin Dinçel

Goller: Turgay An (dk. 39-dk 84-90+2), Emrecan Afacanoğlu (dk.59)(Pazarspor)

Sarı kartlar: Zafer Özden, Onur Bektaş, (Van Büyükşehir Belediyespor), Salih Şenbaş, (Pazarspor)

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