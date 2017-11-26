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Tff 3. Lig 3. Grup Utaş Uşakspor: 2 - Tekirdağspor: 0

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Tff 3. Lig 3. Grup Utaş Uşakspor: 2 - Tekirdağspor: 0
TFF 3. Lig 3. Grup 14. hafta maçında UTAŞ Uşakspor evinde Tekirdağspor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 3. Lig 3. Grup 14. hafta maçında UTAŞ Uşakspor evinde Tekirdağspor'u 2-0 mağlup etti. UTAŞ Uşakspor bu skorla grubunda liderliğini sürdürdü.

Stat: Bir Eylül

Hakemler: Nuri Karahançer xx, Hüseyin Otyakmaz xx, Vedat Hoşnam xx

UTAŞ Uşakspor: Ersin xxx, Ahmet xxx, , Doğan Seçkin xxx (Murat dk.75 xx), Nurettin xxx (İbrahim dk.89 ?), Halil İbrahim xxx, Şahin xx, Yavuz xx (Selçuk dk.68 xx), Oğuzhan, Ender, Levent xx, Fatih xxx

Yedekler: Yağızcan, Emrah, Selçuk, Murat, İsmail, Özgen, İbrahim

Teknik Direktör: Hakan Şapçı

Tekirdağspor: Onur x, Mert x, Samet xx, İbrahim x, Aykut xx, Yunus x, Emre x, Rıza x (Cesur dk.55 x), Emre Alan x (Oğuzhan dk. 73 x), Nurullah xx, Vedat x (Tarkan dk.46 x)

Yedekler: Enes, Taha, Cesur, Mücahit, Oğuzhan, Samet Şahin, Tarkan

Teknik Direktör: Ali Nail Durmuş

Goller: Doğan Seçkin dk.22, Nurettin dk.42 (UTAŞ Uşakspor)

Sarı kartlar: Ender, Oğuzhan, Levent, Şahin, Selçuk (UTAŞ Uşakspor)

Kırmızı kart: Levent (UTAŞ Uşakspor)

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