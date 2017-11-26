Tff 3. Lig 3. Grup Utaş Uşakspor: 2 - Tekirdağspor: 0

TFF 3. Lig 3. Grup 14. hafta maçında UTAŞ Uşakspor evinde Tekirdağspor'u 2-0 mağlup etti. UTAŞ Uşakspor bu skorla grubunda liderliğini sürdürdü.
Stat: Bir Eylül
Hakemler: Nuri Karahançer xx, Hüseyin Otyakmaz xx, Vedat Hoşnam xx
UTAŞ Uşakspor: Ersin xxx, Ahmet xxx, , Doğan Seçkin xxx (Murat dk.75 xx), Nurettin xxx (İbrahim dk.89 ?), Halil İbrahim xxx, Şahin xx, Yavuz xx (Selçuk dk.68 xx), Oğuzhan, Ender, Levent xx, Fatih xxx
Yedekler: Yağızcan, Emrah, Selçuk, Murat, İsmail, Özgen, İbrahim
Teknik Direktör: Hakan Şapçı
Tekirdağspor: Onur x, Mert x, Samet xx, İbrahim x, Aykut xx, Yunus x, Emre x, Rıza x (Cesur dk.55 x), Emre Alan x (Oğuzhan dk. 73 x), Nurullah xx, Vedat x (Tarkan dk.46 x)
Yedekler: Enes, Taha, Cesur, Mücahit, Oğuzhan, Samet Şahin, Tarkan
Teknik Direktör: Ali Nail Durmuş
Goller: Doğan Seçkin dk.22, Nurettin dk.42 (UTAŞ Uşakspor)
Sarı kartlar: Ender, Oğuzhan, Levent, Şahin, Selçuk (UTAŞ Uşakspor)
Kırmızı kart: Levent (UTAŞ Uşakspor)
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