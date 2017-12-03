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Tff 3. Lig: Çanakkale Dardenel: 0 - 12 Bingölspor: 1

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Tff 3. Lig: Çanakkale Dardenel: 0 - 12 Bingölspor: 1
TFF 3. Lig 1. Grup'ta Çanakkale Dardanel, sahasında 12 Bingölspor'a 1-0 mağlup oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Çanakkale Dardanel, sahasında 12 Bingölspor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Çanakkale 18 Mart

Hakemler: Hasan Ertuğan xx, Hilmi Göktürk İmamoğlu xx, Abdülhamit Söyler xx

Çanakkale Dardanel SK: Cüneyt x, Sinan Bingöl x, Muhammed Bedirhan Yapıcıoğlu x (Fatih Bozok dk. 64 x), Uğur Uğur x, Selim Asal x (Fırat Aras dk. 64 x), Serhat Yazgan xx, Mustafa Vargel x, Sergen Piçinciol xx, Orhan Nahırcı x, Tahir Türker x (Oğuzhan Bozkurt dk. 74 x), Veli Akbulut x

12 Bingölspor: Taylan Arman xx, Doğancan Kılıç x, Mehmet Sait Ulucan xx, Ogün Aytaç Yavuz x (Gökhan Akıllı dk. 81 ?), Mehmet Ali Can xx (İsmail Baydil dk. 89 ?), Özkan Yılmaz xx, Emre Fırtına x (Barış Şaffak dk. 74 x), Muhammed Burak Çelik xx, Sercan Sevinç xx, Fatih Uyar x, Kamil Yüksel x

Gol: Özkan Yılmaz (dk. 52) (12 Bingölspor)

Sarı kartlar: Orhan Nahırcı, Mustafa Vargel, Serhat Yazgan, Fatih Bozok (Dardaneslpor SK), Oğün Aytaç Yavuz, Doğancan Kılıç, Özkan Yılmaz (12 Bingölspor)

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