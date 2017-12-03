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Tff 3. Lig: Çorum Belediyespor: 1 - Düzyurtspor: 1

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Tff 3. Lig: Çorum Belediyespor: 1 - Düzyurtspor: 1
TFF 3. Lig'de Çorum Belediyespor, sahasında karşılaştığı Trabzon temsilcisi Düzyurtspor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 3. Lig'de Çorum Belediyespor, sahasında karşılaştığı Trabzon temsilcisi Düzyurtspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 58. dakikasında Mert'in kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kalan ev sahibi Çorum Belediyespor, 62. dakikada Hakan'ın attığı golle 1-0 yenik duruma düştü. 65 dakikada Salim'in penaltı golü ile durumu eşitleyen kırmızı-siyahlı ekip galibiyet gölünü bulamayınca haftayı 1 puanla kapattı.

Stat: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu

Hakemler: Enes Kanpara xx, Mutlu Çiğdem xx, Yunus Doğan xx

Çorum Belediyespor: Ramazan xxx, Mehmet Zahit xx, Erhan xx, Mert xx, Yakup Kayış xx, Emre xxx, Özgür xx, Doğan Can xx, Muhammed Enes xx (Abuzer dk. 46 xxx), Murat xxx (Selim dk. 60 xx), Yasin xx (Doğukan dk. 81 xx)

Düzyurtspor: Kemal xxx, Miraç xx, Erdinç xxx, Taşkın xx (Serkan dk. 73 x), Mustafa xx, Sami Emirhan xx (Murat dk. 87 ?), Nurullah xx (Emrah dk. 87 ?), Hakan xxx, Emre xxxx, Ali Kemal xx, Samet xx

Goller: Hakan (dk. 62) (Düzyurtspor), Salim (dk. 65 pen.) (Çorum Belediyespor)

Kırmızı kart: Mert (dk. 58) (Çorum Belediyespor)

Sarı kartlar: Emre, Abuzer, Erhan (Çorum Belediyespor), Erdinç, Nurullah, Emre (Düzyurtspor)

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