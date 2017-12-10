Tff 3. Lig: Diyarbekirspor: 1 - Kırıkhanspor: 0

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Diyarbekirspor, Kırıkhanspor'u sahasında 1-0'lık sonuçla mağlup etti. Seyrantepe Spor Tesislerinde oynanan karşılaşmaya her iki takım oyuncuları sahaya "Kudüs Kırmızı Çizgimizdir" yazılı pankartla çıktı.
İlk yarısı golsüz berabere sonuçlanan karşılaşmanın ikinci bölümüne Diyarbekirspor etkili başladı. 54. dakikada Diyarbekirspor 1-0 öne geçti. Rakiplerinden sıyrılan Mehmet Özdıraz ceza yayı üzerinde sert vurdu. Yerden giden top ağlarla buluştu: 1-0
Karşılaşmanın kalan bölümünde gol olmayınca Diyarbekirspor sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Maçın karnesi
Yer: S.S Tesisleri
Hakemler: Sefa Can Meral xx, Hasan Okan Baylan xx, Kadir Günal xx
Diyarbekirspor: İhsan Turgut Kırveli xxx, Emre Tosun xx, Gökhan Köseoğlu xx, Abdullah Çetin xxx, Osman Bayrak xx, Fatih Ergen xx, Ercüment Balıkcı xx, Mustafa Aydoğdu xxx (Aykut Çift?), Yusuf Yağmur xx (Arda Havar dk.80 ?), Mehmet Özdıraz xxx, Yakup Alkan xx (İbrahim Has dk. 90+3 ?)
Kırıkhanspor: Mustafa Arslan xx, Okan Aslan xx, Mustafa Acar xx, Ahmet Karaman xx (Serkan Çelik dk. 57 xx), Semih Durmuş xx, Mehmet Akif Şerifoğlu xx, Mustafa Sevim xx (İlyas Yılmaz dk. 68 x), Hüseyin Akmaz xx, Doğancan Topal xx, Oğuzhan Bayıroğlu xxx, Taylan Özgün xxx (Gökhan Yılmaz dk. 80 ?)
Sarı kartlar: Osman Bayrak (Diyarbekirspor), Doğancan Topal, Semih Durmuş (Kırıkhanspor)
Gol: Mehmet Özdıraz (dk. 54) (Diyarbekirspor)
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