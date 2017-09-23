Tff 3. Lig: Elaziz Belediyespor: 1 - Sultanbeyli Belediyespor: 0

TFF 3. Lig 3. Grup'un 4. haftasında evinde Sultanbeyli Belediyespor'u konuk eden Elaziz Belediyespor, rakibini 1-0 mağlup etti.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Gökhan Özbulut xx, Kasım Oyarçin xx, Mesut Hakalmaz xx
Elaziz Belediyespor: Engin Olgun xx, Abdulsamed Tunçay xx, Emrah Yollu xx, İsmail Türkaslan xxx, Volkan Çekiç xx, Çağlayan Alpsatan xx, Nihat Apaydın xx (Abdullah dk. 72), Adnan Kızılgöz xx, Fahri Genç xx, Muhammed Akyıldız x (Ekrem dk. 68 x), Volkan Serim xx (Muhammet Ali dk. 87)
Sultanbeyli Belediyespor: Hasan Kaya xx, Hakan Akbaş xx, Dursun Türk xx, Hayrullah Akyel x (Anıl dk. 46 x), Hakan Akman xx, Murat Çelik xx, Umut Eskiköy xx, Fatih Dalgıç xx, Güven Şen x (Mehmet Ali dk. 46 x), Göksel Ergün xx, Gökhan Cingirt xx
Gol: İsmail (dk. 34) (Elaziz Belediyespor)
Sarı Kartlar: Nihat, Volkan, Abdulsamet (Elaziz Belediyespor), Umut (Sultanbeyli Belediyespor)
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