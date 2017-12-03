Tff 3. Lig: Turgutluspor: 0 - Van Büyükşehir Belediyespor: 4

TFF 3. Lig 2. Grup'un 15. haftasında Turgutluspor, sahasında karşılaştığı Van Büyükşehir Belediyespor'a 4-0 mağlup oldu.
Stat: Yedi Eylül
Hakemler: Aytaç Geçgel xx, Önder Çalış xx, Okan Akbal xx
Turgutluspor: Ömer Faruk x, Yaşar xx, Efşan x, Mustafa x, Kadir x (Fatih Üsküplü dk. 64 x), Fatih x (Oğuzhan dk. 85 ?), Aziz x, Ferdi x, Ramazan x (Berkay dk. 72 x), Emre x, Oğuz x
Van Büyükşehir Belediyespor: Onur xx, Ali xxx, Emrah xxx, Mutlu xx (Zekeriya dk. 81 ?), Haydar xx, Aykut xxx (Melik dk. 88 ?), Zafer xxx (Onur dk. 78 x), Temel xx, Tahir xxx, Fahrettin xxx, Mehmet xxx
Goller: Mehmet (dk. 23 pen.), Temel (dk. 64), Ali (dk. 85), Haydar (dk. 90+3) (Van Büyükşehir Belediyespor)
Sarı kartlar: Mustafa, Efşan, Emre (Turgutluspor), Mutlu, Zafer, Emrah, Onur Bektaş (Van Büyükşehir Belediyespor)
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