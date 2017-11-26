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Tff Bal Ligi: Ortaca Belediyespor: 0 - Çal Belediyespor: 2

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Tff Bal Ligi: Ortaca Belediyespor: 0 - Çal Belediyespor: 2
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. hafta mücadelesinde Ortaca Belediyespor, Denizli temsilcisi Çal Belediyespor'u ağırladı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. hafta mücadelesinde Ortaca Belediyespor, Denizli temsilcisi Çal Belediyespor'u ağırladı. Karşılaşmadan Çal Belediyespor 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Maçtan Dakikalar:

Dk. 10 - Organize gelişen Ortaca atağında, Sever'in ceza sahası dışından vuruşu az farkla dışarı çıktı.

Dk. 31 - Sağ kanattan gelişen Ortaca atağında ceza sahası içine yapılan ortayı Sever kafayla arka tarafa aşırttı. Aşırtılan topa Süleyman kafayla vurdu. Top üst direkten az farkla auta gitti.

İkinci yarı

Maçın ikinci yarısına Ortaca oyuncu değişikliği ile başladı. Burak oyundan çıkarken Yavuz girdi. Karşılaşmanın 2. devresi sağanak yağış altında oynandı.

Dk. 50 - Hızlı gelişen Ortaca atağında topu sürükleyen Süleyman'a faul yapıldı. Ceza sahası önünde müdahaleyi yapan Muhammet sarı kart gördü. Topun başına gelen Tolga'nın sert vuruşunu kaleci Ergin çıkardı.

Dk. 55 - Çal'da Şükrü oyundan alındı, Gökhan dahil oldu.

Dk. 57 - Ortaca'nın orta sahada kaybettiği top Çal atağına dönüştü. Rıza'nın ara pasına hareketlenen Gökhan'ın vuruşu savunmaya çarparak ağlara gitti. 0-1

Dk. 59 - Golü bulan Çal ataklarını sıklaştırdı. Organize gelişen atakta Gökhan kale önünde Ortaca kalecisiyle karşı karşıya kaldı, vuruş üst direğe çarparak dışarı gitti.

Dk. 61 - Ortaca'da Özgür çıktı, Erhan girdi.

Dk. 63 - Ortaca defansı, Çal santraforu Gökhan'ı durdurmakta zorlandı, ceza sahası içine yapılan ortayı Gökhan kafayla kaleye gönderdi, kaleci Mert son anda topu kornere çeldi.

Dk. 64 - Çal'da Yasin Üner çıktı, Yasin Toktaş girdi.

Dk. 71 - Ortaca'nın kullandığı serbest vuruşta içeri yapılan ortaya Erhan vurdu, Çal kalecisi topu çıkardı.

Dk. 72 - Orta sahada, Ortaca stoperi İsmail rakibine yaptığı sert faul sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Dk. 74 - Orta saha oyuncusu Ehli çıktı, Alabi girdi.

Dk. 80 - Çal'da Abdullah çıktı, Hasan girdi.

Dk. 87 - Ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Çal'ın 10 numarası Rıza aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2

Stat: Ortaca Ahmet Ateş

Hakemler: Ali Can Soydal, Hüseyin Şimşek, Görkem Çalış, Sedef Kıranoğlu

Ortaca Belediyespor: Mert, Tolga, Olgu, Ehli, Vedat, Mert, Burak, İsmail, Süleyman, Özgür, Sever

Çal Belediyespor: Ergin, Gökhan, Hasan, Ömer, Muhammet, Ahmet, Şükrü, Abdullah, Yasin, Rıza, Gökhan

Sarı kart: Mert, Olgu (Ortaca) Muhammet, Gökhan Bulut, Abdullah (Çal)

Kırmızı kart: İsmail (Ortaca)

Goller: Gökhan, Rıza (Çal)

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