TFF'den 8 kulübe puan silme cezası!

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulundu..

En üst 3 lig olan Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Altyapı, Personel, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi.

İncelemeler neticesinde Kurul, Süper Lig'den Teleset Mobilya Akhisarspor, Bursaspor, Kayserispor, TFF 1.Lig'den Çaykur Rizespor A.Ş., Adanaspor A.Ş., Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Denizlispor, Samsunspor ve MKE Ankaragücü, TFF 2.Lig' den Amed Sportif Faaliyetler, Nazilli Belediyespor, Fatih Karagümrük A.Ş., Gümüşhanespor, Kastamonuspor 1966, Hatayspor, Menemen Belediye Spor, Niğde Belediyespor, Eyüpspor, Tokatspor, Şanlıurfaspor ve Bugsaş Spor A.Ş. kulüplerine Ulusal Lisans verdi.

Kurul bu toplantıda ayrıca, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan Balıkesirspor Baltok, Bucaspor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Karşıyaka, Kocaeli Birlik Spor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu kulüplerine 3'er puan tenzili cezası verdi.