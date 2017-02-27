Tff’den Fair-play Çağrısı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hafta sonu oynanan futbol maçlarında yaşanan şiddet olaylarının ardından Fair-Play çağrısı içeren bir mesaj yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hafta sonu oynanan futbol maçlarında yaşanan şiddet olaylarının ardından Fair-Play çağrısı içeren bir mesaj yayımladı.

Federasyonun resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz hafta sonu oynanan bazı müsabakalar öncesi ve sonrasında futbol sahaları ve çevresinde görmek istemediğimiz ve şiddetle kınadığımız fiziki saldırılar yaşanmıştır.

Geçmişten bugüne tüm birimleriyle futbolda şiddetin önlenmesi için çaba gösteren Türkiye Futbol Federasyonu olarak, yine üzerine düşen sorumluluğumuzu kararlılıkla yerine getireceğimizi belirtir, Türk futbolunun tüm paydaşlarını bir kez daha sağduyu ve Fair-Play'e davet eder, bu çirkin olayların sorumlularının adalet önünde bir an önce hak ettikleri cezayı alacaklarına olan inancımızı vurgularız.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."