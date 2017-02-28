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Tff’den Yalanlama

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Tff’den Yalanlama
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bazı takımlara yaptırım uygulanması için UEFA ile bir görüşme halinde olunduğuna ilişkin haberleri yalanladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bazı takımlara yaptırım uygulanması için UEFA ile bir görüşme halinde olunduğuna ilişkin haberleri yalanladı.

TFF'nin resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Bazı internet sitelerinde, "TFF ile UEFA arasında bazı kulüplerimizi ilgilendiren bir toplantı yapıldığı ve bu toplantı sonunda UEFA'nın bazı kulüplerimiz için birtakım yaptırım taleplerinde bulunduğu" yönünde tamamen gerçek dışı haberler yayınlanmıştır. İlgili haberlerde iddia edilen türde bir toplantı veya görüşme kesinlikle yapılmamıştır.

Bu tür gerçek dışı haber yayınlayan kaynakların Türk futbolunu karıştırmak gibi bir amaca hizmet etmekten öte aynı zamanda toplum içine nifak sokarak bir ihanet içinde bulunduklarının da anlaşılması ve bu odaklara itibar edilmemesi gerektiğini bir kez daha kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

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