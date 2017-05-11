TFF'Yİ ZENGİN ETTİK

Türkiye Futbol Federasyonu tabir yerinde ise Samsunspor'a verdiği peara cezaları ile köşeyi döndü. Maraton tribünü elektronik bilet kapsamında bloke edildi. O taraftarlar maçta olmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu tabir yerinde ise Samsunspor'a verdiği peara cezaları ile köşeyi döndü. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Giresunspor'la 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadelede taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000 TL. aynı müsabakada taraftarların neden olduğu saha olayları nedeni ile 15.000 TL para cezası kesti. Kurul ayrıca, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton üst D, E, F Maraton alt C, D, bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verdi.