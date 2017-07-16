Tgf Adana’da 15 Temmuz Basın Sergisi Açtı

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Anadolu Basını'nda, 15 Temmuz Hain Kalkışma'sının haberlerinin yer aldığı 15 Temmuz Basın Sergisini açtı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Anadolu Basını'nda, 15 Temmuz Hain Kalkışma'sının haberlerinin yer aldığı 15 Temmuz Basın Sergisini açtı.

Avrasya Radyo Televizyon ve Gazeteciler Birliği'nin katkılarıyla Adana Büyük Sürmeli Oteli Akdeniz Salonu'nda açılan sergi, bir yıl önce ülkemizde yaşanan hain darbe girişiminin neden olduğu hazin tabloyu bir kez daha tüm çıplaklığı ile ortaya koydu.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde yapılan 53. TGF Başkanlar Konseyi toplantısı kapsamında açılan sergi, Anadolu basınının, darbeye karşı aldığı cesur tavrı göstermesi açısından da önem taşıdı.

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, açılışta yaptığı konuşmada, "Yerel basınımız, hain darbe girişimi karşısında verdiği tarihi sınavla yüz akımız olmuştur. Gerek milli ve manevi değerler konusunda, gerekse demokrasi ve özgürlükler konusunda her zaman hassasiyet gösteren Anadolu basını, bundan böyle de vatanperver saflarda yer almaya devam edecektir. Bir kez daha şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum. Allah güzel ülkemizi böylesine hain ihanetlerden korusun" dedi.