ANKARA (İHA) – Türk Hava Kurumu (THK) mensupları, THK'nın 92'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programda bir araya geldi.

ANKARA (İHA) – Türk Hava Kurumu (THK) mensupları, THK'nın 92'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programda bir araya geldi.

MEB Şuura Salonu'nda gerçekleştirilen programa, THK Başkanı Kürşat Atılgan'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Atılgan, yaptığı konuşmada Misak-ı Milli vurgusu yaparak, "Hiç şüphemiz yoktur ki ayak bastığımız bu vatan, kıyamete kadar zalimlerden kaçırılmış bir toprak, ebedi vatan Anadolu olarak niyeti halis, tüm mazlumlara çölde bir vaha, fırtınada sığınak olma özelliğini devam ettirecektir. Biz, bu vatanı Osmanlı'nın kaybettiği Kafkaslardan, Balkanlardan, Orta Doğudan ve nice uzak coğrafyalardan gelen kardeşlerimizle kurduk. Lozan'a giden heyetteki Kürt mebuslar, Misak-ı Milli'den asla vazgeçmedi. Bugün sınırlarımız dışında kalan Kürt kökenli insanların ortak vatan çatısı altına alınmasını haykırıyorlardı. Hepsine rahmet olsun" şeklinde konuştu.

Atılgan, konuşmasının ardından FAI Genç Ressamlar Resim Yarışması'nın ödüllerini takdim etti.