Thy Brüksel Seferlerini İptal Etti

Türk Hava Yolları Avrupa'da etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerde aksamalar olacağını ve bugün yapacağı...

Türk Hava Yolları Avrupa'da etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerde aksamalar olacağını ve bugün yapacağı Brüksel seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları Avrupa'da etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerde aksamalar olacağını ve bugün yapacağı Brüksel seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Türk Hava Yolları basın müşavirliğinden yapılan açıklama şöyle: "Avrupa'daki bazı havalimanlarında yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle operasyonlarda aksaklıklar yaşanmaktadır. Ayrıca Londra, Birmingham, Amsterdam Brüksel ve Nice meydanlarındaki olumsuz hava şartlarından dolayı aksamaların devam etmesi bekleniyor. Bugün Brüksel'e yapılması planlanan TK 1939-40 ve 1941-42 İst-Brüksel-İst seferleri karşılıklı olarak iptal edildi."