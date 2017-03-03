THY Euroleague'in 24. haftasında Darüşşafaka Doğuş, evinde karşılaştığı Panathinaikos Superfoods'u 77-72 mağlup etti.
Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Miguel Perez xx, Carmelo Paternico xx, Jurgis Laurinavicius xx
Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin xx 2, Birkan xx, Wanamaker xxx 24, Clyburn xxx 12, Moerman xx, Anderson xxx 16, Furkan x, Zicic xx 9, Bertans xxx 12, Hatangody xx 2
Başantrenör: David Blatt
Panathinaikos Superfood: Singleton xxx 23, Rivers xxx 12, James xx 9, Pappas xx 7, Feldeine xx 6, Gabriel x, Gentile x, Bourousis xxx 10, Calathes xx 5
Başantrenör: Xavi Pascual
1. Periyot: 17-17
Devre: 35-33 (Darüşşafaka Doğuş lehine)
3. Periyot: 53-53
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