  • BIST 88.830
  • Altın 145,894
  • Dolar 3,6822
  • Euro 3,9239
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 7 °C
  • LOCALARA BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR
  • KARADENİZ İMAMI MEB'DE ÇALIŞMIŞ
  • Mart ayına gelmeden 'yolcu ve yük' kaçtı
  • LOCALARA BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR
  • KARADENİZ İMAMI MEB'DE ÇALIŞMIŞ
  • Mart ayına gelmeden 'yolcu ve yük' kaçtı
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Thy Euroleague

» »
Thy Euroleague
THY Euroleague 22. hafta maçında Anadolu Efes, EA7 Olimpia Milano'yu konuk etti.

THY Euroleague 22. hafta maçında Anadolu Efes, EA7 Olimpia Milano'yu konuk etti. Karşılaşma Anadolu Efes'in 90-86 üstünlüğü ile sona erdi.

Salon: Abdi İpekçi

Anadolu Efes: Honeycutt xxx 16, Heurtel xxx 17, Granger xx 12, Kirk xx 11, Brown xx 9, Thomas xx 8, Doğuş Balbay xx 9, Cedi Osman xx 7, Dunston xx 1

Başantrenör: Velimir Perasovic

EA7 Olimpia Milano: Sanders xxx 18, Kalnietis xxx 15, Raduljica xx 11, McLean xx 11, Dragic xx 10, Hickman x 7, Macvan x 6, Sinon x 4, Pascolo x 2

Başantrenör: Jasmin Repesa

1. Periyot: 15-27 (EA7 Olimpia Milano lehine)

Devre: 40-54 (EA7 Olimpia Milano lehine)

3. Periyot: 69-74 (EA7 Olimpia Milano lehine)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adana Demirspor’da Büyükşehir Gaziantepspor Hazırlıkları09 Şubat 2017 Perşembe 18:53
  • Papen Mustafa’dan Depremzedelere Geçmiş Olsun Ziyareti09 Şubat 2017 Perşembe 18:28
  • Mahalle Liginde Final Zamanı09 Şubat 2017 Perşembe 18:18
  • Olaylı Derbinin Cezaları Belli Oldu09 Şubat 2017 Perşembe 18:08
  • Christian Hammer, İngiliz Devini Nakavt Etti09 Şubat 2017 Perşembe 17:53
  • Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (Pfdk), Beşiktaşlı Dusko Tosic’e 4, Fenerbahçeli Robin Van Persie’ye 3, Teknik Direktör Şenol Güneş’e İse 1 Maç Ceza Verdi.09 Şubat 2017 Perşembe 17:48
  • Evkur Yeni Malatyaspor’un Kampı Yarın Noktalanıyor09 Şubat 2017 Perşembe 17:28
  • Beşiktaş, Kafilesi Safranbolu’da09 Şubat 2017 Perşembe 17:23
  • Başkan Gevrek Yeni Statta İncelemelerde Bulundu09 Şubat 2017 Perşembe 17:23
  • Samsunspor İçin “Bu Aşkın Kahramanı Sensin” Projesi09 Şubat 2017 Perşembe 16:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti