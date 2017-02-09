THY Euroleague 22. hafta maçında Anadolu Efes, EA7 Olimpia Milano'yu konuk etti. Karşılaşma Anadolu Efes'in 90-86 üstünlüğü ile sona erdi.
Salon: Abdi İpekçi
Anadolu Efes: Honeycutt xxx 16, Heurtel xxx 17, Granger xx 12, Kirk xx 11, Brown xx 9, Thomas xx 8, Doğuş Balbay xx 9, Cedi Osman xx 7, Dunston xx 1
Başantrenör: Velimir Perasovic
EA7 Olimpia Milano: Sanders xxx 18, Kalnietis xxx 15, Raduljica xx 11, McLean xx 11, Dragic xx 10, Hickman x 7, Macvan x 6, Sinon x 4, Pascolo x 2
Başantrenör: Jasmin Repesa
1. Periyot: 15-27 (EA7 Olimpia Milano lehine)
Devre: 40-54 (EA7 Olimpia Milano lehine)
3. Periyot: 69-74 (EA7 Olimpia Milano lehine)
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