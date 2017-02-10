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Thy Euroleague

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Thy Euroleague
THY Euroleague'in 22. haftasında Darüşşafaka Doğuş sahasında Fenerbahçe'yi 72-65 mağlup etti.

THY Euroleague'in 22. haftasında Darüşşafaka Doğuş sahasında Fenerbahçe'yi 72-65 mağlup etti.

Darüşşafaka Doğuş 11. galibiyetini alırken, Fenerbahçe de 8. yenilgisini yaşadı.

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Sreten Radovic xx , Matej Boltauzer xx, Carlos Peruga xx

Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker xx 12, Clyburn xxx 20, Bertans x 8, Furkan Aldemir x 2, Zizic xx 14, Anderson xx 8, Birkan Batuk x, Moerman xx 8, Mehmet Yağmur x, Harangody xx

Başantrenör: David Blatt

Fenerbahçe: Ali Muhammed xxx 14, Bogdanovic xxx 18, Datome x 2, Kalinic xx 6, Vesely x 5, Antic x 3, Udoh xx 14, Nunnaly xx 3, Sloukas x

Başantrenör: Zeljko Obradovic

1. Periyot: 10-20 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 34-31 (Darüşşafaka Doğuş lehine)

3. Periyot: 47-47

5 faulle çıkan: Vesely (Fenerbahçe)

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