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Thy Euroleague

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Thy Euroleague
THY Euroleague'in 23. haftasında Galatasaray, Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız'a 77-58 mağlup oldu.

THY Euroleague'in 23. haftasında Galatasaray, Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız'a 77-58 mağlup oldu.

İki takım arasında 2014 yılında İstanbul'da oynanan maç öncesinde Kızılyıldız taraftarı Marko Ivkovic'in öldürülmesinin ardından bu akşamki karşılaşmada geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Başkent Belgrad'taki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'ndaki mücadele karşılıklı basketlerle başlarken ev sahibi ekip ilk periyotu 20-17 önde tamamladı. İkinci periyotta Galatasaray Odeabank rakibine karşı etkisiz bir oyun sergileyince Kızılyıldız soyunma odasına 48-29 üstün girdi. Ev sahibi ekip, 3. periyotu da 64-42 üstün geçerken mücadelen de 77-58 galip ayrıldı.

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