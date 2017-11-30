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Thy Euroleague: Anadolu Efes: 73 - Ea7 Olimpia Milano: 68

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Thy Euroleague: Anadolu Efes: 73 - Ea7 Olimpia Milano: 68
THY Euroleague'in 10. haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı İtalyan ekibi EA7 Olimpia Milano'yu 73-68'lik sonuçla mağlup etti.

THY Euroleague'in 10. haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı İtalyan ekibi EA7 Olimpia Milano'yu 73-68'lik sonuçla mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sasa Pukl xx, Benjamin Jimenez xx, Igor Dragojevic xx

Anadolu Efes: Dunston xx 5, Dragic xx 12, Simon xx 3, Stimac xx 19, Adams xx 3, Motum xx 9, McCollum xx 15, Ledo xx 7, Birkan x,

Başantrenör: Velimir Perasovic

EA7 Olimpia Milano: Theodore xx 15, Jerrells xx 2, Jefferson xx 7, Tarczewski xx 5, Micov xx 15, Kalnietis xx 5, Gudaitis xx 11, Bertans xx 5, M'Baye x 3, Pascolo x

Başantrenör: Simone Pianigiani

1. periyot: 23- 16 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 33-30 (Anadolu Efes lehine)

3. periyot:52- 50 (Anadolu Efes lehine)

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