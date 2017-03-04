Thy Euroleague’de 24. Hafta Görünümü

THY Euroleague'de 24. hafta alınan sonuçlardan sonra liderlik Real Madrid ile CSKA Moskova arasında paylaşıldı.

THY Euroleague'de 24. hafta alınan sonuçlardan sonra liderlik Real Madrid ile CSKA Moskova arasında paylaşıldı.

THY Euroleague'in 24. haftası dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Zalgiris Kaunas'ı 76-67 ile geçti. Galatasaray Odeabank, ligde 9 maçtır mağlup olmayan Real Madrid'i 87-84, Olympiakos da Maccabi FOX Tel Aviv'i 82-71 yendi. Anadolu Efes, UNICS Kazan'ı 99-92 mağlup ederken, Haftanın kapanış maçında ise CSKA Moskova, FC Barcelona Lassa'yı 85-61'lik skorla geçti.

Euroleague'de bu haftayı mağlup kapatan Real Madrid, liderliği CSKA Moskova ile paylaştı. Zirveyi Olympiakos 3., Fenerbahçe'de 4. sıradan takip ediyor. Haftayı Anadolu Efes 7, Darüşşafaka Doğuş 9, Galatasaray Odeabank ise 13. sırada tamamladı.

THY Euroleague'in 24. haftasında oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:

Zalgiris Kaunas: 67 - Fenerbahçe: 76

Galatasaray Odeabank: 87 - Real Madrid: 84

Kızılyıldız: 74 - Brose Baskets: 60

Maccabi FOX Tel Aviv: 71 - Olympiakos: 82

Baskonia: 87 - EA7 Olimpia Milano: 74

UNICS Kazan: 92 - Anadolu Efes: 99

Darüşşafaka Doğuş: 77 - Panathinaikos Superfoods: 72

FC Barcelona Lassa: 61 - CSKA Moskova: 85