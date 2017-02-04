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Thy Euroleague’de Haftanın Mvp’si Derrick Brown

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Thy Euroleague’de Haftanın Mvp’si Derrick Brown
Anadolu Efes'in THY Euroleague'in 21. haftasında Kızılyıldız'ı deplasmanda 86-72 mağlup ettiği karşılaşmada 20 sayı, 11 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma...

Anadolu Efes'in THY Euroleague'in 21. haftasında Kızılyıldız'ı deplasmanda 86-72 mağlup ettiği karşılaşmada 20 sayı, 11 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma ile oynayan Derrick Brown, haftanın MVP'si seçildi.

THY Euroleague'de 21. haftası dün oynanan maçlarla sona ererken, haftanın en değerli oyuncusu da (MVP) belli oldu. Anadolu Efes'in Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız'ı 86-72'i mağlup ettiği mücadelede yıldızlaşan Derrick Brown MVP oldu. Brown karşılaşmayı Derrick Brown, 20 sayı, 11 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma toplamda 33 verimlilik puanı ile tamamladı.

Türk takımlarından 2 galibiyet

Ligde bu hafta Fenerbahçe, Ülker Sports Arena'da karşılaştığı Rus ekibi CSKA Moskova'yı 77-71 mağlup etti. Anadolu Efes, Sırbistan deplasmanında mücadele ettiği Kızılyıldız'ı 86-72'lik skorla geçerken, Galatasaray Odeabank ise Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'a 84-79 yenildi. Darüşşafaka Doğuş ise İtalyan ekibi EA7 Olimpia Milano'ya 89-87 yenildi.

Lider Real Madrid

Euroelague'de 21 hafta geride kalırken liderlik koltuğunda 16 galibiyetle Real Madrid oturuyor. Madrid'i 15 galibiyetle CSKA Moskova ile Olympiakos takip ediyor. Haftayı Fenerbahçe 4., Anadolu Efes 8., Darüşşafaka Doğuş 9. Ve Galatasaray Odeabank ise 16. sırada tamamladı.

THY Euroleague'in 21. haftasında oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:

UNICS Kazan: 75 - Olympiakos: 90

Fenerbahçe: 77 - CSKA Moskova: 71

Zalgiris Kaunas: 89 - FC Barcelona Lassa: 85

Brose Baskets Bamberg: 90 - Maccabi Fox Tel Aviv: 75

EA7 Olimpia Milano: 89 - Darüşşafaka Doğuş: 87

Galatasaray Odeabank: 79 - Panathinaikos Superfoods: 84

Baskonia: 71 - Real Madrid: 79

Kızılyıldız: 72 - Anadolu Efes: 86

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