Thy Uçağı Kar Nedeniyle Birmingham Yerine Manchester’a İndi

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Birmingham seferini yapan yolcu uçağı, yoğun kar yağışı nedeniyle Manchester'a iniş yaptı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Birmingham seferini yapan yolcu uçağı, yoğun kar yağışı nedeniyle Manchester'a iniş yaptı.

İngiltere'nin Birmingham kentinde etkili olan kar yağışı uçak seferlerinin aksamasına neden oldu. Uçakların iniş ve kalkışlarında sorun yaşanması nedeniyle İstanbul-Birmingham seferini yapan THY'nin TK-1967 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçağı Birmingham Havalimanı'na iniş yapmadı. Bunun üzerine uçağın pilotu Manchester Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı. Sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştiren uçağın Birmingham'a devam etmeyeceği öğrenildi.