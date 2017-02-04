Thy Uçağında Hırsız Alarmı

Türk Hava Yollarının İstanbul-Dubai seferini gerçekleştirmeye hazırlanan yolcu uçağında Fransız asıllı başka bir yolcunun çantasını çalmaya çalışan...

Türk Hava Yollarının İstanbul-Dubai seferini gerçekleştirmeye hazırlanan yolcu uçağında Fransız asıllı başka bir yolcunun çantasını çalmaya çalışan Çinli yolcu polis tarafından gözaltına alındı.

THY'nin İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 19.30'da Dubai'ye gerçekleştireceği TK-760 sefer sayılı uçuş öncesinde uçak içerisinde olağan dışı bir durum yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolcuların kabine alınmasının ardından L.J. isimli Çinli bir yolcu başka bir yolcuya ait olan çantayı aldı. Çantasının alındığını fark eden Fransız yolcu Sara Belabbes, durumu hemen kabin ekibine bildirdi. Bunun üzerine uçağa gelen polis ekipleri olayla ilgili tutanak tuttu. Daha sonra hırsızlık şüphelisi L.J. isimli şahıs ve şikayetçi olan Belabbes uçaktan indirilerek gerekli işlemlerin yapılması için Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne götürüldü. Yaklaşık iki saat rötar yapan Boeing 777 tipi yolcu uçağı, saat 21.18'de Dubai'ye gitmek üzere havalandı.