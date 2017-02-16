Thy’den Rektör Gündoğan’a Ziyaret

Türk Hava Yolları (THY) Uçuş Eğitim Merkezi Uçuş Eğitim Başkanı Kaptan Pilot Sedat Şekerci ile Pilot Yusuf Tuzcu, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Türk Hava Yolları (THY) Uçuş Eğitim Merkezi Uçuş Eğitim Başkanı Kaptan Pilot Sedat Şekerci ile Pilot Yusuf Tuzcu, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan'ı ziyaret etti.

Rektörlük Ofisine gerçekleştirilen ziyarette; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı aynı zamanda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Uçuş Eğitim Organizasyonları Sorumlu Müdürü Prof. Dr. Semra Kurama, Dekan Yardımcısı ve Hasan Polatkan Havalimanı İşletme Müdürü Doç. Dr. Ayşe Küçük Yılmaz ve Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Savaş Selahattin Ateş yer aldı.

THY-Anadolu Üniversitesi iş birliğinin daha aktif devam etmesi yönünde görüşlerin paylaşıldığı ziyarette, Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Merkezi ile Anadolu Üniversitesi arasında devam eden protokol kapsamında THY pilot yetiştirme eğitiminin nasıl devam edeceği konusu da ele alındı.