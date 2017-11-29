Thy’nin Mobil Uygulamasına Yoğun İlgi

Türk Hava Yollarının (THY) mobil uygulamasına 1 milyon 737 bin 428 kişi giriş yaptı.

Türk Hava Yollarının (THY) mobil uygulamasına 1 milyon 737 bin 428 kişi giriş yaptı.

THY'nin geçtiğimiz günlerde yenilediği "Smart Mobile" uygulamasına 14-28 Kasım tarihleri arasında 1 milyon 737 bin 428 kişi giriş yaptı. Sisteme giriş yapan kişilerden 430 bin 956'sı mobil uygulamayı akıllı telefonlarına indirdi. Aynı dönem içerisinde 48 bin 150 kişi ise mobil uygulamayı kullanarak bilet aldı. THY'nin Smart Mobile uygulamasının gördüğü ilgiden memnun olan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, rakamları sosyal medya hesabından duyurdu. Ekşi, "Mobil uygulamamız kullanım raporu. 430 binden fazla kullanıcı mobil kullanıyor" paylaşımını yaptı.