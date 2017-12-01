  • BIST 103.984
  • Altın 160,621
  • Dolar 3,9270
  • Euro 4,6734
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 9 °C

Thy’nin Moskova Uçağı İstanbul’a Acil İndi

» »
Thy’nin Moskova Uçağı İstanbul’a Acil İndi
Türk Hava Yolları'nın Antalya-Moskova seferini gerçekleştirmek üzere havalanan tarifeli uçağı sefer sırasında kumanda arızası yaşaması üzerine Atatürk...

Türk Hava Yolları'nın Antalya-Moskova seferini gerçekleştirmek üzere havalanan tarifeli uçağı sefer sırasında kumanda arızası yaşaması üzerine Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre Moskova" ya gitmek üzere saat 22.00 sıralarında Antalya'dan havalanan Türk Hava Yolları'nın Boeing 737-800 tipi tarifeli uçağında kumanda arızası meydana geldi. Bunun üzerine pilot İstanbul'a acil iniş kararı aldı. Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kortol Kulesiyle irtibata geçerek iniş izni isteyen pilot gerekli onayın ardından saat 23.58'de İstanbul'a sorunsuz iniş yaptı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Thy’den Geniş Kapsamlı Personel Alımı Duyurusu30 Kasım 2017 Perşembe 20:53
  • Parasızlıktan Yarım Bıraktığı Okulu 10 Yıl Sonra Derece İle Bitirdi30 Kasım 2017 Perşembe 19:53
  • Aç Kurtlar 35 Koyunu Telef Etti30 Kasım 2017 Perşembe 19:38
  • Türkiye’nin ’En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi Jüri Farkındalık Ödülü’ Sdü’nün Oldu30 Kasım 2017 Perşembe 19:18
  • Isparta’da Deprem Ve Yangın Tatbikatı30 Kasım 2017 Perşembe 18:58
  • Memur-sen’den Fetö İçin "Kestane Pazarından Yetiştirilen Hain" Benzetmesi30 Kasım 2017 Perşembe 18:48
  • Orman Mühendisi Atilla Yılmazer;30 Kasım 2017 Perşembe 18:38
  • Bakan Yılmaz: “Liseyi 70 Kişilik Sınıfta Okudum”30 Kasım 2017 Perşembe 18:08
  • Öz Taşıma’dan Öğrencilere Eğitim Yardımı30 Kasım 2017 Perşembe 17:48
  • Maltepe Belediyesinin “Girişimcilik Mutfağı” Altın Karınca Ödülü30 Kasım 2017 Perşembe 17:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti