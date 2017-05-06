Thy’nin Yabancı Hostesleri

Türk Hava Yolları, yolcularla kendi dilleriyle iletişim kurmak için kabin ekibinde yabancı hostes de bulunduruyor.

Türk Hava Yolları, yolcularla kendi dilleriyle iletişim kurmak için kabin ekibinde yabancı hostes de bulunduruyor.

THY'de görev yapan 48 yabancı hostes, bildikleri dillerin bölgelerine göre ağırlıklı olarak uçuyor. Onlardan üçü ise Pakistanlı Züleyha Akram, Kırgız Oksana Likhonina ve Kazak Zarına Zhanerge. Özellikle Kırgız hostes Oksana, "Türkiye'de insanlar gerçekten çok yardımsever. Komşularım Kurban Bayramı'nda et getiriyorlar" diyerek Türk insanına duyduğu sevgiyi dile getiriyor. Pakistanlı Züleyha Akram da THY sayesinde İstanbul'da yuvasını kurdu.

Türk Hava Yolları (THY) filosunda 10 bin kabin görevlisi uçuyor. Türk kabin görevlisi dışında İngilizce bilmediği için kabin ekibi ile iletişim kuramayan yolcuların kendi dilleriyle iletişim kurması için THY filosunda yabancı kabin görevlisi de bulunduruyor. Yolcunun kendi dilinde konuşan bir kabin görevlisi görerek rahatlamasını amaçlayan

THY'de şimdilerde çoğunluğu Rusça, Fransızca ve Arapça bilenlerden oluşan 48 yabancı hostes uçuyor. THY'de yabancı kabin görevlileri bildikleri dillere göre ağırlıklı olarak bu bölgelere uçuyor.

"Türkiye'de ve THY'de uzun süre kalmayı planlıyorlar"

Yabancı hosteslerden Kırgız Oksana Likhonina, Pakistanlı Züleyha Akram ve Kazak Zarına ZhanergeTHY'nin üç yabancı hostesi de uzun yıllar Türkiye'de kalmayı planlıyor. Gazete ilanıyla girdiği THY'de 4 yıldır kabin görevlisi olarak çalışan Oksana Likhonina ağırlıklı olarak Rusça konuşulan bölgelere uçuyor. Oksana, Rusça dışında Kırgızca, Türkçe, İngilizce konuşabiliyor.

"Komşularım bana kurban eti getiririyor"

Bişkek Akademi'de finans,turizm ve ekonomi eğitimi alan THY'de 4 yıldır uçan Kırgız hostes Oksana Likhonina, "Ailem Kırgizistan'da bulunuyor. Bahçelievler'de oturuyorum. Çok güzel insanların yanında yaşıyorum. Komşularımdan çok memnunum. Çok sıcak, açık kalpli sıcak insanlar. Türkiye'de bayram olunca bize özel yemekler getiriyorlar. Kapımızı çalıyorlar. Komşuluk ilişkilerinin bu kadar sıkı ve sıcak olması benim İstanbul'a çok kolay adapte olmamı sağladı. Birbirimizin özel ve önemli günlerini asla unutmayız. Türkiye'de insanlar gerçekten çok yardımsever. Bizim Paskalya oluyor. Yumurta boya yapıyorum. Onlara veriyorum. Kurban Bayramı'nda et getiriyorlar. Yanımda bir teyze ve amca var Onlar ikinci ailem gibi. Bazen beni televizyon izlemeye çağırıyorlar. " Kız gel beraber izleyelim" diyorlar. Akşam yemeği yapıyoruz. Kendimi yalnız hissetmiyorum burada. Türkiye'yi İlk geldiğim zaman çok merak ettim. Neler var diye. Boş vakitlerimde çok gezdim. Her yere gittim baktım. Çok seviyorum. Çok güzel yerler var. Özellikle Boğazda'ki Bebek ve Rumelihisarı hattı ruhuma iyi geliyor. Eminönü ve Karaköy sahilini de seviyorum" dedi.

"Avrupa'nın en iyi havayolunda çalışıyoruz"

Türk Hava Yolları gibi Avrupa'nın en iyi havayolunda çalışmaktan mutlu olduğunu dile getiren Likhonina, "THY sayesinde tüm hayallerim gerçek oldu.Öncesinde hayal edemeyeceğim kadar seyahat ediyorum. Çok güzel insanlarla ve kültürlerle tanışıyorum .THY'de çalışmak çok güzel ve çok iyi bir şey. Biz bunun için gurur duyuyoruz. Çok memnunuz. Türk yolcular yabancı bir kabin görevlisi görünce çok şaşırıyorlar. Soruyorlar nerelisin diye. Özellikle bizim dilimizi bilen yolcular çok memnun kalıyorlar. İngilizcesi yoksa kendi dillerini konuşmaktan çok memnun kalıyorlar" diye konuştu.

"THY sayesinde yuvamı kurdum"

THY sayesinde İstanbul'da yuvasını kurduğunu belirten Pakistanlı Züleyha Akram, "4 senedir buradayım. Kendimi İstanbul'da olmaktan ve THY'de çalışmaktan dolayı çok iyi hissediyorum.Burada tek başıma yaşıyordum. Burada bir ailem oldu. Evlendim. Benim eşim Türk. Bir tane de bebeğim oldu. 7 aylık. burada bir ailem var. Burada hayat çok güzel. Bayram misafirliklerini çok seviyorum. Burada Türklerle zaten aile gibiyiz. Bir markete gittiğimde bana "kardeşim" diye hitap edilmesi çok hoşuma gidiyor" şeklinde konuştu.

"Hiç yabancılık çekmedim"

İstanbul'da yaşadığını söyleyen Kazak Zarına Zhanerge, "İstanbul'da yaşadığım için çok mutluyum. Dışarı çıktığımda herkes bana yardımcı oluyor. Türk Hava Yolları gibi büyük bir şirketti çalıştığım için çok mutluyum. Burada hiç yabancılık çekmedik" dedi.

"Onlara yabancı demiyoruz"

THY'nin kalitesini tüm dünyaya taşımayı hedeflediklerini ifade eden Türk Hava Yolları Kabin Hizmetleri Başkanı Nevin Çolak, "THY olarak şu anda ortalama on bin kabin memurumuz var. Bunlardan 48 tanesi yabancı demiyoruz, yurtdışı kaynaklı kabin memuru diyoruz. Fas, Kırgizistan, Pakistan ve Kazakistan'dan aldık. Bu projemiz 2012 yılında başladı. Çok memnunuz. Bu bölgede ki uçuşlarımıza planlanıyor bu arkadaşlarımız. Bizim hedefimiz kalplere ulaşmak. Herhalde teknoloji çağının en zoru kalplere ulaşmaktır ama biz THY olarak bunu başardığımızı düşünüyorum. Çünkü dil çok önemli. Yolcularımız İngilizce ile sorun yaşadıklarında isteklerini söyleyemiyorlar. Bu kabin memurlarımız bu yolcularla iletişime geçerek rahat uçuş yapmalarını, kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlayarak THY'nin kalitesini tüm dünyaya taşımayı hedeflemektedirler" dedi.