Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu Ve Sağlık Hukuku Semineri

Bilecik Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince organize edilen Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu ve Sağlık Hukuku konulu seminer gerçekleştirildi.

Bilecik Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince organize edilen Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu ve Sağlık Hukuku konulu seminer gerçekleştirildi.

Bilecik Devlet Hastanesinde seminerde Avukat Mehmet Ali Akgül tarafından doktorlara ve hemşirelere bilgiler verildi. Genel Sekreterliğe bağlı sağlık tesislerinde görev yapan doktor ve sağlık personelleri katılırken seminer daha çok soru cevap şeklinde geçti. Seminerde doktorların ve sağlık personelinin olası bir adli vakaya sebebiyet vermemeleri için neler yapması gerektiği, olası bir durumda nasıl davranılması gerektiği gibi konular işlenilirken, Avukat Mehmet Ali Akgül, tazminat hukukunun bir parçası olan tıbbi malpraktis konusunda da doktor ve sağlık çalışanlarını bilgilendirdi.

Seminerin ardından bir açıklama yapan Bilecik Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. M. Burak Öztop "Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu ve Sağlık Hukuku konularında yapmamız gereken ödevlerimizin ve yarın bize sorulduğunda bunlara cevap verebilmemiz için bu konuda eğitimli olmamızın gerekiyordu. Bizlerin sağlık personeli olarak hukuk sistemine ayak uydurabilmemiz için bizim de bu konuda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bizler genel olarak sağlıkta kalite derken bundan bahsediyoruz. Sağlığın hukuk sitemi ve diğer birimlerle entegrasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Yani arkanızda kimse yok değil. Sağlık Bakanlığımız da bizlerde yanınızdayız. Ancak şahsi olarak yerine getirmemiz gereken sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekiyor ki yarın böyle bir durumda sıkıntılar yaşanmasın" dedi.