  • BIST 88.121
  • Altın 144,764
  • Dolar 3,5878
  • Euro 3,7977
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 8 °C

Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu Ve Sağlık Hukuku Semineri

» »
Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu Ve Sağlık Hukuku Semineri
Bilecik Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince organize edilen Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu ve Sağlık Hukuku konulu seminer gerçekleştirildi.

Bilecik Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince organize edilen Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu ve Sağlık Hukuku konulu seminer gerçekleştirildi.

Bilecik Devlet Hastanesinde seminerde Avukat Mehmet Ali Akgül tarafından doktorlara ve hemşirelere bilgiler verildi. Genel Sekreterliğe bağlı sağlık tesislerinde görev yapan doktor ve sağlık personelleri katılırken seminer daha çok soru cevap şeklinde geçti. Seminerde doktorların ve sağlık personelinin olası bir adli vakaya sebebiyet vermemeleri için neler yapması gerektiği, olası bir durumda nasıl davranılması gerektiği gibi konular işlenilirken, Avukat Mehmet Ali Akgül, tazminat hukukunun bir parçası olan tıbbi malpraktis konusunda da doktor ve sağlık çalışanlarını bilgilendirdi.

Seminerin ardından bir açıklama yapan Bilecik Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. M. Burak Öztop "Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu ve Sağlık Hukuku konularında yapmamız gereken ödevlerimizin ve yarın bize sorulduğunda bunlara cevap verebilmemiz için bu konuda eğitimli olmamızın gerekiyordu. Bizlerin sağlık personeli olarak hukuk sistemine ayak uydurabilmemiz için bizim de bu konuda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bizler genel olarak sağlıkta kalite derken bundan bahsediyoruz. Sağlığın hukuk sitemi ve diğer birimlerle entegrasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Yani arkanızda kimse yok değil. Sağlık Bakanlığımız da bizlerde yanınızdayız. Ancak şahsi olarak yerine getirmemiz gereken sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekiyor ki yarın böyle bir durumda sıkıntılar yaşanmasın" dedi.

Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu Ve Sağlık Hukuku Semineri

Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu Ve Sağlık Hukuku Semineri

Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu Ve Sağlık Hukuku Semineri

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karadeniz Bölgesi 6. Su Ve Kanalizasyon İdareleri Koordinasyon Toplantısı Trabzon’da Gerçekleştirildi27 Şubat 2017 Pazartesi 11:53
  • Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu Ve Sağlık Hukuku Semineri27 Şubat 2017 Pazartesi 11:53
  • Vali Kerem Al, Hasanbeyli’de Vatandaşlarla Bir Araya Geldi27 Şubat 2017 Pazartesi 11:53
  • Mmo Samsun Şube “Öğrenci Üye Yerel Kurultayı”27 Şubat 2017 Pazartesi 11:53
  • Jandarma Karakoluna Şehidin İsmi Verildi27 Şubat 2017 Pazartesi 11:53
  • Gölbaşı Belediyespor Liderliğini Koruyor27 Şubat 2017 Pazartesi 11:48
  • Otizmin Acıları Eğitimle Azalıyor27 Şubat 2017 Pazartesi 11:48
  • Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Ekipleri Kurtardı27 Şubat 2017 Pazartesi 11:48
  • Körfezli Miniklere Geri Dönüşüm Anlatıldı27 Şubat 2017 Pazartesi 11:48
  • İzmit’te 10 Bankamatik Yeri İhaleye Verilecek27 Şubat 2017 Pazartesi 11:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti