Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı

ANKARA (İHA) – Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Ülkemizde, hasat dönemlerinde yaşanan ürün fiyatlarındaki düşüşler lisanslı...

ANKARA (İHA) – Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Ülkemizde, hasat dönemlerinde yaşanan ürün fiyatlarındaki düşüşler lisanslı depoculuk sistemi ile birlikte ortadan kalkacaktır. Ürün ihtisas borsalarının da devreye girmesiyle tarım piyasalarında fiyat istikrarının sağlanacağını düşünüyoruz" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde gerçekleştirilen Ticaret Borsaları Konsey Toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Fakıbaba, tarımın insanlık için önemli sektörlerden biri olduğunu dikkat çekerek, "Dünya nüfusu artarken, tüketim nedeniyle şehirlere göç artmakta, buna karşılık kullanılan tarım toprakları azalmaktadır. Her geçen gün daha az kişi, daha çok insanı beslemek için üretmek zorunda kalmakta, tarım ve gıda daha kritik hal almaktadır. Ülkemiz, üretim potansiyeli ve jeopolitik konumu itibariyle insanını beslemenin yanında bölgesel ihtiyacı sağlayacak güce sahiptir. Türkiye'yi tarım ve hayvancılık bölgesinde üs, ticarette köprü, üretimde lider bir ülke olarak görüyoruz ve bunu hep birlikte yapacağımıza yürekten inanıyoruz. Hükümetlerimizde bu yaklaşımla tarımı hep öncelikli sektör olarak kabul etmiştir. Tarımın sorunlarına yönelik çok sayıda temel mevzuat düzenlemesi hükümetimiz döneminde yapılmıştır" açıklamasında bulundu

"Gıdayı kontrol eden dünyayı da kontrol eder" anlayışıyla çalıştıklarına dikkat çeken Fakıbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kendi gıdasını üretemeyen ülkeler bağımsız ülke olamaz. Bugün 39 ülkede gıdaya, 80 ülkede suya erişimde sorun yaşanmaktadır. Yaklaşık 800 milyon insan açlıkla mücadele etmektedir. Yaşanması muhtemel küresel kuraklık sebebiyle 2030 yılında 700 milyon insanın yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kalacağı tahmin edilmektedir. Diğer taraftan, açlık ve yoksulluğun hakim olduğu günümüzün dünyasında her yıl 1,3 milyar ton israf edilmektedir. Buna rağmen dünyada halen herkesi besleyecek tarım ürünü mevcuttur. Açlık çeken 800 milyon insanı besleyecek üretim söz konusudur. Ana sorun ise gıdaya erişim ve gelir dağılımı adaletsizliğidir. Bizim Türkiye olarak inancımız gereği bu tabloya kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Onun için daha fazla çalışmamız gerekmektedir." Lisanslı depoculuğun önemine vurgu yapan Fakıbaba, "Tarımsal ürünlerin piyasaya arzı bir, iki ay içerisinde gerçekleşirken, bu ürünlere olan talep 12 ay süresince devam etmektedir. Bu durum hasat dönemlerinde, tarımsal ürünlerin düşük fiyattan işlem görmesine, dolayısıyla üreticilerin kazançlarının azalmasına neden olmaktadır. Dünyanın gelişmiş pek çok ülkesinde tarımsal ürünlerin arz talep dengesi lisanslı depoculuk sistemi ile çözüme kavuşturulmuş ve istikrarlı bir piyasa oluşturulmuştur. Ülkemizde, hasat dönemlerinde yaşanan ürün fiyatlarındaki düşüşler bu sistemle birlikte ortadan kalkacaktır. Ürün ihtisas borsalarının da devreye girmesiyle tarım piyasalarında fiyat istikrarının sağlanacağını düşünüyoruz. Ticaret borsalarına lisanslı depoculuk için önemli görevler düşmektedir. Türkiye'de şu an faaliyet gösteren 113 ticaret borsası bulunuyor. 2016 sonu itibariyle 113 ticaret borsasının işlem hacmi 213 milyar Türk Lirası düzeyindedir. Ticaret borsalarının işlem hacimleri her geçen yıl artmaktadır. Lisanslı depoculuğa bakanlığımız da büyük önem ve destek vermektedir. Lisanslı depo yapımını özendirmekte ve TMO alımlarını lisanslı depolara yaptırmaktayız. Bu kapsamda, Cumhuriyet döneminin en büyük lisanslı depoculuk hamlesini hep beraber başlatmış bulunuyoruz. TMO'nun uzun süreli kiralama garantili depo yapım projesiyle hayata geçirilen 3.5 milyon ton kapasiteli lisanslı depoların yapımı devam etmektedir" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Türkiye'de, tarımdaki sıkıntıların kaynağının yapısal olduğuna dikkat çeken TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantıda yaptığı açıklamada, "Sistemin tamamını, bütüncül bir şekilde yeniden düşünmek gerekiyor. Tarım sektörüne, tarımsal desteklere, ticarete yeni bir bakış açısı kazandırmalıyız. Yüksek teknolojili ve inovatif üretim altyapısını geliştirmeliyiz. Tarım sektörünü küresel rekabete uyumlu hale getirmeliyiz. Yani sanayideki gibi tarım sektörünü de dönüştürmeliyiz. TOBB olarak, ticaret borsalarımızla birlikte, tarım ve hayvancılık sektörünü daha da geliştirecek, projeler ve çalışmalar yürütüyoruz. Borsalarımızdaki elektronik satış salonlarımızla, akredite laboratuvarlarımızla, canlı hayvan borsalarımızla ve lisanslı depolarımızla tarım ve hayvancılık sektörüne hizmet ediyoruz" diye konuştu.