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Ticaret Borsası’nda 15 Temmuz Şehitleri İçin Helva Dağıtıldı

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Ticaret Borsası’nda 15 Temmuz Şehitleri İçin Helva Dağıtıldı
Çorum Ticaret Borsası tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler için, satış seansı öncesi esnaf ve üreticilere helva dağıttı.

Çorum Ticaret Borsası tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler için, satış seansı öncesi esnaf ve üreticilere helva dağıttı.

15 Temmuz şehitlerini saygı ve minnetle andıklarını ifade eden Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mustafa Boyraz ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş, bu darbe girişimi karşısında direnen, tavır sergileyen herkese, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli mensuplarına, kahraman emniyet görevlilerine minnetter olduklarını belirterek, "Ama en çok, darbecilerin silahları karşısında kahramanca direnen milletimizin azim ve cesaretiyle gurur duyuyoruz. Hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. 15 Temmuz darbe girişimiyle ülkesine, devletine ve milletine sahip çıkan vatandaşlarımızın sokaklara ve meydanlara korkusuzca çıkarak, demokrasi nöbeti tutmaları ve demokrasiye sahip çıkmaları bugün olduğu gibi geleceğimizin de en büyük teminatıdır. Son olarak, ülkemiz adına yaşanan bu olayın bir daha tekrarlanmamasını umut ediyoruz. Allah, ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" dediler.

Ticaret Borsası’nda 15 Temmuz Şehitleri İçin Helva Dağıtıldı

Ticaret Borsası’nda 15 Temmuz Şehitleri İçin Helva Dağıtıldı

Ticaret Borsası’nda 15 Temmuz Şehitleri İçin Helva Dağıtıldı

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