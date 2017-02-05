Ticaret Borsasında 5 Bin Ton Buğday Satılacak

Çorum Ticaret Borsası'ında 5 bin ton buğday satışı yapılacağı bildirildi.

Çorum Ticaret Borsası'ında 5 bin ton buğday satışı yapılacağı bildirildi.

Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu'nun talimatıyla Eskişehir, Polatlı, Konya, Bandırma ve Çorum Ticaret Borsalarının satış salonlarında toplam 25 bin ton buğday satışının gerçekleştirileceğini söyledi. Bektaş, bu bağlamda Çorum Ticaret Borsasın'da da 5 bin ton buğday satışı yapılacağını açıkladı.

Bektaş, buğday satışlarının Çorum Ticaret Borsası Elektronik Satış salonunda 07 Şubat 2017 Salı günü başlamak üzere her gün saat 11:00 seansında gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.