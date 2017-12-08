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Ticaret Odası Üyelerine Sedefne’de İndirim

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Ticaret Odası Üyelerine Sedefne’de İndirim
Balıkesir Ticaret Odası ile Altıeylül Belediyesi arasında yapılan protokol ile üyeler ve yakınları Pamukçu Sedefne tesislerinden yüzde 25 indirimli faydalanacak.

Balıkesir Ticaret Odası ile Altıeylül Belediyesi arasında yapılan protokol ile üyeler ve yakınları Pamukçu Sedefne tesislerinden yüzde 25 indirimli faydalanacak.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve meclis üyeleri Ticaret Odası'na iade-i ziyarette bulundu. İş birliği protokolü Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Ermişler tarafından imzalandı. İmzalanan protokol ile Balıkesir Ticaret Odası üyeleri ve üyelerin birinci dereceden akrabaları Sedefne Termal Otel konuklama hizmetlerinden yüzde 25 indirimli olarak faydalanabilecek.

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