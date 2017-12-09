  • BIST 107.921
  • Altın 154,062
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 11 °C

Ticari Araç İle Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 3 Yaralı

» »
Ticari Araç İle Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 3 Yaralı
Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazsında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazsında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli-Kandıra yolu Namazgah Barajı mevkiinde Kandıra'dan İzmit istikametine giden sürücüsün ismi öğrenilmeyen 54 VE 654 plakalı hafif ticari araç, kavşakta dönüş yapan Yüksel Özkan idaresindeki 34 UL 3254 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu otomobilde bulunan İsmet Kaya (68) ile İsmail Kaya (54) hayatını kaybetti. Kazada ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Yol kısa süre kapandı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mutfak Tüpünden Sızan Gaz 12 Kişiyi Zehirledi09 Aralık 2017 Cumartesi 18:48
  • Parmağı Metale Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı09 Aralık 2017 Cumartesi 18:33
  • Elazığ’da Cep Telefonu Çalan Şüpheli Tutuklandı09 Aralık 2017 Cumartesi 18:33
  • Midyat’ta 250 Kilogram Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi09 Aralık 2017 Cumartesi 18:23
  • Polisten Kaçan Araç, Lastiğine Ateş Açılarak Durduruldu09 Aralık 2017 Cumartesi 18:23
  • Yüksekten Düşen Bebeğin Ölümüyle İlgili Babası Tutuklandı09 Aralık 2017 Cumartesi 18:03
  • Yeraltından Çıkan Dumanlar İtfaiyeyi Alarma Geçirdi09 Aralık 2017 Cumartesi 17:58
  • İnegöl’de Kahreden Ölüm09 Aralık 2017 Cumartesi 17:58
  • Balıkesir’de 800 Bin Lira Değerinde Kaçak Midye Ele Geçirildi09 Aralık 2017 Cumartesi 17:48
  • Camiden Telefon Çalan Hırsız Yakalandı09 Aralık 2017 Cumartesi 17:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti