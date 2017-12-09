Ticari Araç İle Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 3 Yaralı

Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazsında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazsında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli-Kandıra yolu Namazgah Barajı mevkiinde Kandıra'dan İzmit istikametine giden sürücüsün ismi öğrenilmeyen 54 VE 654 plakalı hafif ticari araç, kavşakta dönüş yapan Yüksel Özkan idaresindeki 34 UL 3254 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu otomobilde bulunan İsmet Kaya (68) ile İsmail Kaya (54) hayatını kaybetti. Kazada ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Yol kısa süre kapandı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.