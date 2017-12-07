TİGEM Müdürü Taşan'a STK'lardan tam destek

TİGEM Genel Müdürü Mehmet Taşan'ın görevden alınacak bürokratlar listesinde yer alması başta STK'lar olmak üzere Samsunlular tarafından tepkiyle karşılandı.

TİGEM Genel Müdürü Mehmet Taşan'ın görevden alınacak bürokratlar listesinde yer alması başta STK'lar olmak üzere Samsunlular tarafından tepkiyle karşılandı. Bakan Demircan ve milletvekillerini göreve davet eden Samsunlular, Taşan'a sahip çıkılmasını istediler

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik'in, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevinde bulunduğu dönemde göreve getirilen birçok üst düzey bürokratların, şimdiki Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba tarafından görevden alınmasının yankıları sürüyor.

ÜST ÜSTE GELEN İDDİALAR

Görevden alınma iddiaları üst üste gelirken, ilk görevden alınma Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Ayhan Karayama'nda gerçekleşti. Karayama'nın yerine eski AK Parti Milletvekili Fahrettin Poyraz atandı. Önceki günde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay ile Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı Münir Uğuz'un da görevden alınmak istendiği belirtilirken, Samsunlu olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürü (TİGEM) Mehmet Taşan'ın da görevden alınacağı iddia edildi. Ankara'da Samsun'u temsil eden sivil toplum kuruluşları, Taşan'ın görevden alınmak istenmesi kararına sert tepki gösterdi.

BAKAN DEMİRCAN VE SAMSUN MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRI

Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan başta olmak üzere Samsun milletvekillerine çağrıda bulunan gurbetçi STK'lar, Samsunlu bürokratlara sahip çıkılmasını ve konuya sessiz kalınmamasını istediler. TİGEM Genel Müdürü Mehmet Taşan'ın Ankara'da genel müdürlük görevinde çok başarılı bir bürokratlık örneği sergilediğini belirten Samsunlu STK temsilcileri, "Taşan'ın yüksek bir göreve getirilmesi gerekirken, görevden alınmak istenmesi sadece Taşan'a karşı yapılmış bir haksızlık olmayıp, Biz Samsunlulara karşı da yapılmış bir haksızlıktır" dediler. N. Alper CABBAR