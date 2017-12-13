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Tika Ve Sena Vakfı Ugan’da 4. Dikiş Nakış Kursunu Açtı

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Tika Ve Sena Vakfı Ugan’da 4. Dikiş Nakış Kursunu Açtı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Uganda SENA Vakfı tarafından yürütülen ortak proje kapsamında Ugan'da 4 dikiş nakış...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Uganda SENA Vakfı tarafından yürütülen ortak proje kapsamında Ugan'da 4 dikiş nakış kursu açıldı.

TİKA ve Uganda SENA Vakfı tarafından yürütülen Ugandalı kadınların iş hayatına istihdamına destek olmak amacıyla yürütülen ortak proje kapsamında, Uganda'nın başkenti Kampala'da 4. dikiş nakış kursu açıldı.

Kursun açılış konuşmasını yapan Uganda Müftüsü ve Uganda'nın dini lideri Şeyh Shaban Mubajje, TİKA ve Sena Vakfı ile Türk halkına yardımlarından ve gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür etti. Mubajje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali ve Bangladeş'e yönelik tutumunu takip ettiğini, her zaman yoksulların yanında olduğunu ifade ederek Erdoğan için dua etti.

Mubajje, aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararından dolayı tüm destekçileri sorumlu tuttuğunu belirterek, bu konuda ortak bir tutum gösterilmesi yönünde Arap dünyasına çağrıda bulundu.

Açılış törenine Diyanet Vakfı temsilcileri ve Türkiye'nin Kampala Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Lokman Arslan, TİKA yetkilileri, SENA Vakfı Başkanı Hüseyin Belet, vakfın Eğitim Bölümü Başkanı Mehmet Asım Tunç katıldı.

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