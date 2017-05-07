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Tika’dan Batum’da Engelli Çocukların Eğitim Gördüğü Merkeze Destek

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Tika’dan Batum’da Engelli Çocukların Eğitim Gördüğü Merkeze Destek
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Batum'da engelli çocukların eğitim gördüğü merkeze tadilat...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Batum'da engelli çocukların eğitim gördüğü merkeze tadilat ve donanım desteğinde bulundu.

TİKA, Gürcistan Acara Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığının talebi doğrultusunda Mahincauri Çocuk Yurdu binasının tadilatını gerçekleştirdi. Bin 200 civarında engellinin bulunduğu Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Batum'da 2013 yılına kadar yeni doğan evi olarak hizmet veren, çeşitli sosyal programların gerçekleştirilmesi ve engelliler merkezi olarak kurulması için Acara hükümetince TANA Sağlık Derneğine devredilen bina, TANA Sağlık Derneğinin idaresinde engelliler rehabilitasyon merkezi olarak hizmet vermeye başladı. TİKA tarafından tadilattan geçirilen binada rehabilitasyon sürecinde engelli çocukların kullanacağı mobilya, müzik ve spor aletleri yerleştirildi.

Batum Engelliler Rehabilitasyon Merkezinde 46 engelli çocuğun eğitiminin yanı sıra 9 kimsesiz anne ve 11 çocuğa barınma imkanı sağlanıyor. 2014 yılında tam teşekküllü olarak hizmet vermeye başlayan merkez, 100 çocuğa hizmet vermeyi amaçlıyor. 2016 yılında "Tüm çocuklar eşittir, engelli çocukların da oyun oynama hakkı vardır" felsefesiyle hareket edilerek engelli çocuklar için Engelsiz Oyun Parkı Projesi ve engelli çocukların fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için bir bilgisayar odası ve akıllı tahta kurulumu yapılarak, çocukların engelleri nedeni ile kısıtlanmadan toplumsallaşmalarına katkı sağlandı.

Tika’dan Batum’da Engelli Çocukların Eğitim Gördüğü Merkeze Destek

Tika’dan Batum’da Engelli Çocukların Eğitim Gördüğü Merkeze Destek

Tika’dan Batum’da Engelli Çocukların Eğitim Gördüğü Merkeze Destek

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