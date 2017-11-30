Tika’dan Beyrut’ta Bulunan Gelecek Nesil Derneği’ne Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Lübnan'da Gelecek Nesil Derneği'ne tadilat ve donanım desteğinde bulunuldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Lübnan'da Gelecek Nesil Derneği'ne tadilat ve donanım desteğinde bulunuldu.

TİKA, faaliyet gösterdiği coğrafyalarda gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Lübnan'da farklı sektörlerde birçok projeyi hayata geçiren TİKA tarafından Lübnan'da Gelecek Nesil Derneği'ne tadilat ve donanım desteğinde bulunuldu.

TİKA tarafından gerçekleştirilen Jil Müstakbel Derneği (Gelecek Nesil Derneği) binasının tadilat ve donanım sonrasında yapılan açılış töreninde, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'ni temsilen Konsolos Didem Mader, TİKA Beyrut Koordinatörü Serhat Küçükkurt, Beyrut Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Reha Ermumcu ve Jil Müstakbel Derneği Başkanı Necim Serhan ile Lübnan'daki Türkler hazır bulundu.

Törende Gelecek Nesil Derneği yetkilileri TİKA'ya olan şükran duygularını ifade ederek 50 yılı aşkın bir süredir bulundukları Lübnan'da özellikle son yıllarda Türkiye'nin onları hiç yalnız bırakmadığını ve desteğini esirgemediğini ifade ederek bu durumdan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

TİKA tarafından yapılan tadilat ve donanım sonrasında artan hizmet kapasitesi ile daha verimli çalışmalara imza atacaklarına olan inançlarını belirten Gelecek Nesil Derneği yetkilileri, dernek faaliyetleri hakkında bilgiler sunarak, derneklerinin; yıllar önce Lübnan'a gelen ve çoğunluğu Mardin kökenli olan Türkleri,düzenlediği sosyal, kültürel ve eğitim alanındaki etkinliklerle bir arada tutan, onların kültürlerine bağlı yardımlaşma ve dayanışma içerisinde bir yaşam sürmeleri için çaba gösterdiğini ifade etti.

Mardinli ev hanımlarının açılış için hazırladığı çeşitli yöresel yemeklerin davetlilere ikram edildiği törende, dernek yetkililerinden Yassir Coşkun, yaptığı sunumda derneğin faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdi. Coşkun, sunumunda derneğin eski ve TİKA'nın tadilat ve tefrişatından sonraki halinin fotoğraflarını da paylaşarak şükranlarını iletti.

TİKA Beyrut Program Koordinatörü Küçükkurt, konuşmasında, TİKA'nın kuruluşu, dünya genelindeki projelerive Lübnan'daki faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Koordinatör Küçükkurt, 2000'li yılların başlarından itibaren Türkiye'nin kat ettiği büyük mesafe ve dünyada, bölgesinde önemli bir aktör olmayı başlaması ile paralel olarak TİKA'nın faaliyet coğrafyasının her geçen gün genişlediğini söyledi.

Sözlerine Jil Müstakbel Derneği yetkililerine dernek faaliyetlerinden dolayı teşekkür ederek devam eden Küçükkurt, bünyesinde pek çok kültürel ve sosyal faaliyetlerin yanı sıra Türkçe kurslarının da bulunduğu derneğin ve Lübnan'daki Mardinlilerin Türkiye Lübnan ilişkilerinin gelişmesi için önemli birer aktör olduğunu kaydederek, "TİKA olarak biz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Türkiye Lübnan ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamak için çalışmaya devam edecek. Bu yolda en önemli aktörlerden olan sizlere desteklerimizi sürdüreceğiz. Yenilenen ve tefriş edilen dernek binamız hayırlı hizmetlere vesile olur inşallah" ifadelerini kullandı.