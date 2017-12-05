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Tika’dan Güney Sudan’a Gıda Yardımı

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Tika’dan Güney Sudan’a Gıda Yardımı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da bin 100 aileye gıda yardımında bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da bin 100 aileye gıda yardımında bulundu.

TİKA tarafından temin edilen gıda malzemelerinden oluşan gıda paketleri, çatışmalar sebebiyle başkent Cuba'ya Bungu ve Ganji bölgelerinden göç eden bin 100 aileye dağıtıldı. Gıda dağıtımına Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Hasan Sevilir Aşan, TİKA Cuba Koordinatörü Yahya Acu, Güney Sudan Cumhuriyeti İnsani İşler ve Afet Yönetimi Bakanlığı Müsteşarı Gatwech Peter Kulang, halk temsilcileri ve aileler katıldı. Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Hasan Sevilir Aşan, "Türk büyükelçisi olarak TİKA'nın burada çalıştığını ve halka yardım ettiğini görmekten büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Dağıtım sırasında açıklamada bulunan TİKA Cuba Koordinatörü Yahya Acu ise "TİKA bugün Güney Sudanlı makamlarla iş birliği halinde yerinden olan insanlara yardım dağıtmak için burada. Bu Türk Hükümeti'nin Güney Sudan halkına bir hediyesi" dedi. Yardım çalışmasından bin 100 ailenin yararlandığını belirten Acu, gıda paketlerinde pirinç, mısır unu, yağ, şeker ve tuz gibi temel ihtiyaç maddelerinin olduğunu belirtti.

Çatışmalar nedeniyle başkente göç etmek zorunda kalan ve dağıtılan yardımdan faydalanan Edina Natana isimli vatandaş TİKA'ya ve Türk hükümetine teşekkür ederek, "Bizi düşündükleri için onlara çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Gıda dağıtımı esnasında açıklama yapan Güney Sudan Cumhuriyeti İnsani İşler ve Afet Yönetimi Bakanlığı Müsteşarı Gatwech Peter Kulang ise "TİKA vasıtasıyla Türk insanının ve Türk hükümetinin yardımını almaktan onur duyduk" ifadelerini kullandı.

Ülkenin yarısının gıda güvenliği sorunu ile karşı karşıya olduğu Güney Sudan dünyanın en genç ülkesi özelliğini taşıyor. 2017 yılı başlarında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen kıtlık, insanların temel gıda maddelerine ulaşmalarının temel nedenini teşkil ediyor.

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